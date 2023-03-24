У суботньому номері газети «Гомін» 25 березня ви зможете прочитати:

Зачаровані побаченим
Представники туристичних компаній з Грузії присвятили два дні знайомству з Тирасполем та Бендерами. Враженнями від перебування у найкращих містах Придністров’я вони поділилися з журналістами.
Про враження інтуристів читайте на стор. 1 та 8.
Практикум «Моє покликання»
У Тираспольському аграрно-технічному коледжі імені М. В. Фрунзе відбувся захід у рамках проекту «Підтримка Торгово-промислової палати Придністров’я у впровадженні дуальної освіти для економічного розвитку».
Метою практикуму є залучення молодих людей до навчання в коледжі за спеціальностями
«Мехатроніка в галузі сільського господарства», «Мехатроніка в меліорації», «Агрономія».
Подробиці читайте на стор. 4.
Сучасні хіти у хоровому виконанні
У Придністров’ї 17 березня 2023 року вперше відбулася унікальна мистецька подія, яка своєю постановкою та рівнем виконання вразила шанувальників співу різних поколінь.
Матеріал опубліковано на стор. 1 та 8.
Культурна спадщина Максима Рильського
Вивчення лірики Рильського – це непочата цілина, справа майбутнього. Сьогодні навіть ще неможливо мати її всю на руках. Передсмертний десятитомник творів письменника не включає майже половини поезій 20-х років, тобто – найкращої його лірики, а видання 20-х років сьогодні важко, а то й неможливо роздобути.
На стор. 9 в рубриці «Джерело» — про життя та творчість відомого українського поета.