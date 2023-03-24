У суботньому номері газети «Гомін» 25 березня ви зможете прочитати:

Зачаровані побаченим

Представники туристичних компаній з Грузії присвятили два дні знайомству з Тирасполем та Бендерами. Враженнями від перебування у найкращих містах Придністров’я вони поділилися з журналістами.

Про враження інтуристів читайте на стор. 1 та 8.

Практикум «Моє покликання»

У Тираспольському аграрно-технічному коледжі імені М. В. Фрунзе відбувся захід у рамках проекту «Підтримка Торгово-промислової палати Придністров’я у впровадженні дуальної освіти для економічного розвитку».

Метою практикуму є залучення молодих людей до навчання в коледжі за спеціальностями

«Мехатроніка в галузі сільського господарства», «Мехатроніка в меліорації», «Агрономія».

Подробиці читайте на стор. 4.

Сучасні хіти у хоровому виконанні

У Придністров’ї 17 березня 2023 року вперше відбулася унікальна мистецька подія, яка своєю постановкою та рівнем виконання вразила шанувальників співу різних поколінь.

Матеріал опубліковано на стор. 1 та 8.

Культурна спадщина Максима Рильського

Вивчення лірики Рильського – це непочата цілина, справа майбутнього. Сьогодні навіть ще неможливо мати її всю на руках. Передсмертний десятитомник творів письменника не включає майже половини поезій 20-х років, тобто – найкращої його лірики, а видання 20-х років сьогодні важко, а то й неможливо роздобути.

На стор. 9 в рубриці «Джерело» — про життя та творчість відомого українського поета.