Все многообразие сельской жизни – на газетных страницах

В отчетах глав госадминистраций городов и районов республики перед главой государства о работе в прошлом году их руководители особое внимание обращают на состояние агропромышленного комплекса, объектов социальной инфраструктуры, а также развитие туризма. Это не случайно, поскольку 2023-й объявлен в республике годом АПК, сельских территорий и сельского туризма. Отнюдь не случаен интерес к этой теме и творческих коллективов средств массовой информации. Журналисты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», не являются в этом плане исключением. Сельская тема – в топе газетных публикаций.

Очередная творческая командировка корреспондента газеты «Приднестровье» – в Григориопольский район, в ООО «Агро Компакт», которым руководит Степан Плацында. В отчете под названием «Своевременность работ – залог урожая» журналист рассказал о подготовке сельскохозяйственного предприятия к новому аграрному сезону. Оно специализируется на выращивании косточковых, зерновых культур, а также винограда. Как отмечается в публикации, «в саду уже кипит работа, полным ходом идет обрезка деревьев». А еще разговор зашел об условиях хранения фруктов в современных холодильниках, об усложнившейся логистике поставок свежей продукции в Россию, поиске новых рынков сбыта, участии григориопольских аграриев в международных специализированных выставках.

«Дотации от государства – серьезное подспорье, делится с нами руководитель фирмы «Злато» Андрей Заремба. Его ферма расположена в плавнях возле с. Коротное Слободзейского района. В хозяйстве на сегодняшний день 34 буренки – голштины и симментальской породы. Молоко, а это около 10 тонн в месяц, отправляют на Тираспольский молочный комбинат». Это цитата из очередной публикации газеты «Приднестровье» на сельскохозяйственную тему под названием «Молочный край».

И вновь корреспондент «Приднестровья» отправился на самый север республики – в Каменский район. Цель – узнать и написать о том, как живут люди в с. Подойма. Многочисленные диалоги журналиста с жителями села отражены в публикации «В душе – подоймянин».

В повестке дня оперативного совещания в Правительстве – вопросы развития объектов социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов и условий участия производителей сельхозпродукции в тендерах по государственным закупкам на средства бюджета. Подробности – в статье «Приднестровья» под заголовком «Об образовании и сельском хозяйстве».

Юрий и Надежда Видру из с. Роги Дубоссарского района создали крестьянско-фермерское хозяйство еще в 2011 г. Сейчас они выбрали интересное направление для развития своего малого аграрного бизнеса – выращивание гусей. Как идут дела, на что надеются фермеры – ответы на эти вопросы читатели газеты «Приднестровье» найдут в статье под названием «Где родился, там и пригодился».

Эстафету ознакомления и представления приднестровцам сельских населенных пунктов республики творческий коллектив «Приднестровья» продолжил публикацией «Там за горизонтом». Она рассказывает о жизни в селе Карманово Григориопольского района: о трудностях, с которыми сталкиваются его жители, о преодолении, о надеждах и мечтах. В общем, жизнь как она есть посредством восприятия журналиста.

В Стратегии развития Приднестровья до 2026 г. особый упор сделан на раскрытии туристического потенциала нашего прекрасного края. Да, развитие инфраструктуры туризма – дело особой важности. Но без подвижников, без людей неравнодушных к красотам Приднестровья, безгранично в него влюбленных дело двигаться не будет. Именно о таких в материале «Гомина» под названием «С любовью к своему делу» рассказывает собственный корреспондент газеты в Каменском районе. Большой материал представляет собой подборку эссе о ведущих экскурсоводах Каменского района, настоящих знатоках истории родного края, его достопримечательностей, людях энциклопедических знаний. Своей самоотверженной работой эти энтузиасты способствуют развитию в сельских населенных пунктах района аграрного туризма.

Корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» передает сообщение с очередного заседания Правительства. Оно будет полезным для руководителей хозяйствующих субъектов. Они смогут продлить сроки выплаты льготных кредитов, взятых на инвестирование в производство по программам господдержки в кризисный период до 6 месяцев. Подать соответствующие заявки предприятия, в том числе занимающиеся аграрным производством, могут до 31 декабря 2023 года. Обо всем этом можно прочитать в материале газеты «На повестке дня в Правительстве».