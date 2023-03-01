Хлеб – всему голова

Эта прописная истина не подвержена временной девальвации. Тех, кто выращивает хлеб, кукурузу, овощи и фрукты мы называем «наши кормильцы». И это на самом деле так! Чего стоят все эти новомодные тенденции пищевой индустрии с использованием последних достижений химии, если на наших столах не будет элементарного, того, что мы потребляем в повседневной жизни. Хлеб – это и есть жизнь!

Отдавая дань уважения тем, кто кормит народ, 2023-й объявили в Приднестровье Годом агропромышленного комплекса, сельских территорий и сельского туризма. Продвижение позитивного имиджа аграриев, работающих на земле-матушке, живущих в сельской местности – задача средств массовой информации. В том числе журналистов республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета».

Без полива земельных участков занятие сельским хозяйством становится делом рискованным вдвойне. В последние годы государство уделяет этому направлению особое внимание, способствуя расширению аграриями площади поливных земель. Этот вопрос на постоянном контроле Правительства. Так, в прошлом году поливная площадь сельхозугодий была увеличена с 31788 до 32509 га. Площадь земельных участков, возможных к орошению, выросла с 16143 га до 17777 га. О новых тенденциях в мелиорации нашего края рассказывает материал газеты «Приднестровье» под заголовком «Расширены площади мелиоративных земель».

В 2005 году трудовой путь педагога Ларисы Кучинской совершил крутой вираж – она стала главой администрации п. Красное Слободзейского района. В разговоре с корреспондентом газеты «Приднестровье» она делится наболевшими проблемами функционирования объектов социальной инфраструктуры поселка, путях их решения и даже достижениях в этом процессе. Подробности читатели газеты найдут в статье под названием «От судьбы не уйдешь».

В с. Хрустовая Каменского района сохранился единственный в республике колхоз – «Путь Ленина». Возглавляет его Михаил Пеньковский. Председатель правления колхоза рассказал журналисту газеты «Приднестровье» об итогах прошлого сельскохозяйственного сезона, а автор статьи «Надежда каменских аграриев» поведал о них читателям.

Тема комфортного обустройства жизни в селах республики продолжена статьей газеты «Приднестровье» «Главное – оправдать доверие людей». В ней автор рассказывает о ремонте в администрации с. Коротное Слободзейского района, в местной школе, детском саду, других социальных объектах. Построили новую спортивную площадку.

«В селе часто проводятся субботники. Люди дружные. Вместе отмечаем праздники, вместе решаем проблемы родного села. Жители всегда готовы прийти на помощь, когда дело касается благоустройства. Благодаря таким людям наше село стало светлым и красивым», – подчеркнул в диалоге с корреспондентом газеты глава местной администрации Владимир Юрош.

«Послание Президента ПМР органам государственной власти и управления». В статье газеты «Гомин» под этим названием глава государства поставил задачи на этот год министерству сельского хозяйства и природных ресурсов. Они касаются обеспечения продовольственной безопасности республики, развития мелиорации, борьбы с сорняком амброзией и др. – всего 8 пунктов.

Правительственный корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» в статье «Села красивее, овощи свежее, меньше уроков» поднимает тему развития сельских населенных пунктов республики. Это одно из ключевых направлений утвержденного высшим исполнительным органом власти плана мероприятий по проведению Года АПК, сельских территорий и сельского туризма. Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов представило к рассмотрению список объектов, которые будут отремонтированы за счет денежных средств, поступающих в виде инвестиций от землепользователей при предоставлении им в аренду земельных участков. Все работы будут проводиться в рамках реализации программы «Развитие сел ПМР».

Руководство Каменского района поддерживает молодежь, которая готова в родном районе развивать сельское хозяйство. В числе мер государственной поддержки – предоставление земельных участков, выдача льготных кредитов на приобретение техники, семян, удобрений, птиц и животных с целью развития крестьянско-фермерских хозяйств и ферм. Обо всем этом – в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Молодежь в центре внимания».