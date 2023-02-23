У номері газети «Гомін» 24 лютого ви зможете прочитати

Українська мова – мова єднання

Міжнародний День рідної мови – відносно молоде свято, яке увійшло до календарів усього світу тільки 1999 року. В Україні воно також лише почало писати свою історію, хоча сама проблема української мови на українських землях нараховує кілька століть.

Скільки мов у світі, як живе та розвивається українська мова у світі та Придністров’ї – розповідь на стор.5.

Спорт для сильних тілом і духом

У Бендерах відкрився Центр спортивного туризму і скелелазіння «Підкори свою висоту».

Про спорудження та відкриття нового спортивного об’єкту для дітей та дорослих читайте на стор.3.

Одна любов на все життя

Iм’я художниці Антоніни Мосійчук, члена Спілки художників Придністров’я, добре відоме в середовищі творчих людей нашої республіки. Знають її й сотні учнів та десятки випускників, яких вона навчала живопису, зокрема й декоративному, в Рибницькій філії ПДУ імені Т. Г. Шевченка.

Матеріал до ювілею Антоніни Михайлівни – на стор.7.

Бендерчанин Семен Шестаков – першопроходець авіації

Він здійснив безприкладний переліт з території Радянського Союзу до США. Екіпаж у складних умовах подолав 21 242 км майже за 142 години льотного часу.

Про бендерчанина, ім’я якого шанобливо зберігають придністровці, читайте на стор. 7.