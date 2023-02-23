Анонс газеты «Приднестровье» на 24 февраля

Специальный номер «толстушки» главной газеты республики посвящен одному из самых любимых в народе праздников — Дню Защитника Отечества. Читателей ждут интересные статьи о том, как воспитываются будущие воины, как они служат и как помогает им в этом настоящая мужская дружба.

На первой полосе — материал «Потому что – мужчины». О том, что даже совсем еще мальчишки наши, и те уже мужчины. Настоящие. Они по старинке, несмотря на модные сегодня тенденции равноправия между сильным и слабым полом, уступают место в общественном транспорте женщинам и пожилым людям, девочкам. Знают, что они, мужчины, выносливее и сильнее, что слабых нужно защищать. Настоящие мужчины никуда не делись, они среди нас… Но в сложной ситуации, в непростые времена вы их точно узнаете, не спутаете ни с кем другим…

Долг каждого мужчины – защита Отечества. В Советском Союзе не служили лишь те, у кого были проблемы со здоровьем, или являлись единственным кормильцем семьи. Александр Корниенко имел оба основания сразу, но все равно решил отдать долг Родине. История о том, как человеческое желание оказалось сильнее всех помех – в материале «История одного моряка».

В праздничном выпуске читайте о жизненном пути человека, память о котором живет в сердцах приднестровцев. Об этом в материале «Герои не умирают».

Они выросли в одном дворе, учились в одном классе, затем в общем институте, долго жили и работали в родном для обоих небольшом, солнечном городе. Но в переломный для всей страны и трагичный для миллионов отдельных судеб исторический момент их пути вынужденно разошлись. Много личных испытаний выпало на долю одного и второго, множество глобальных перемен ожидало их в мире, который стал так не похож на тот, в котором они когда-то начинали жить. Но зародившаяся в далёком детстве крепкая мужская дружба победила долгие годы и большие расстояния. Об этом повествует основанный на реальных событиях рассказ: «Ну, как ты там?».

В преддверии праздника «Защитника Отечества» Литературная страница «Одна душа, одна судьба- едины духом мы» посвящается Отечеству и служению Отечества. В ней представлены произведения приднестровских авторов.

Тот, кто служил раньше в армии, не забудет ее никогда. Такого мнения автор рассказа «Солдатская баня» бендерчанин Владимир Денисенко. Вспоминали с улыбкой и солдатскую баню. Автор как сейчас видит строй идущих в нее молодых пограничников. В руках у каждого, выданное старшиной чистое бельё, банное мыло, полотенце и лыковая мочалка. На лицах радостное предвкушение. Впереди- шутки, подколки, смешные байки… Незабываемо солдатское время.

Газета продолжает диалоги о жизни в селе. Новый очерк – о родине Склифосовского. Что уцелело из исторических достопримечательностей? Каковы перспективы для развития туризма? и целый ворох житейских наблюдений – в публикации «Армрестлинг в Дзержинском».

В селе Коротное дорожат своей историей. В этом убедился наш корреспондент, побывавший в населённом пункте. Подробнее читайте в материале «Сохраняя память».

Ежегодно 24 февраля во всем мире отмечается Международный день лотереи. Об истории возникновения этого праздника — в рубрике «День в истории».

В Тирасполе возобновил свою работу ледовый каток, и приятно порадовавшие жителей республики цены на катание стали причиной ежедневных очередей на его посещение. «Снежинка» проработает в таком тестовом режиме несколько месяцев, потом его вновь закроют на реконструкцию и откроют уже осенью.

Традиционно в номере погода, гороскоп, календарь магнитных бурь, народные приметы.