Анонс газеты «Приднестровье» на 21 января

30 лет «Приднестровскому Сбербанку», маленький юбилей Бендерского телевидения, праздник в Терновке — эти и другие темы для читателей подготовили журналисты главного печатного издания республики.

Этот номер газеты начинается со статьи «Мы рядом» об юбиляре — ЗАО «Приднестровский Сбербанк». «Ему исполняется 30 лет. Начав свою историю 21 января 1993 года, банк прошел нелегкий путь от системы сберегательных касс до крупнейшего финансового института, услуги которого доступны в любое время и в любом месте республики.

У наших коллег из Бендер сразу два повода гордиться собой. Во-первых, это единственное муниципальное телевидение в Приднестровье, которое рассказывает как о жизни города и горожан, так и близлежащих сел. Во-вторых, Бендерское телевидение (в народе – БТВ) – счастливый обладатель сразу двух дней рождения. Об этом в репортаже «В режиме нон-стоп».

Слава Отечества в его сынах. На территории Бендерской крепости установлены памятники русским воинам, освобождавшим нашу землю от иноземных захватчиков. О каждом из них рассказывается в рубрике «Созвездие имен». Героем нового очерка стал Матиас Миллер, представитель немецкого дворянского рода, отдавший жизнь в ходе штурма турецкой крепости.

В своем блоге он выкладывает видео, которые снимает, помогая пожилым людям. Бабушки и дедушки благодарят, смущаются, иногда плачут, так трогают их поступки молодого современного мужчины. На его страничке в Инстаграм, которую можно найти, набрав «Простой человек», 112 тысяч подписчиков. Под его постами самые положительные отзывы и слова благодарности от подписчиков за то дело, которое он делает. Что им руководило, когда он начал вести блог, на котором разные истории помощи? Как относится к мнению, что делать добрые дела нужно тихо? И еще о многом другом – поговорим с нашим земляком Глебом. Интервью с ним вы найдете в материале «Простой человек, и его добрые дела».

Прикоснуться к молдавскому быту, ознакомиться с традициями и обычаями посленовогодних праздников смогли все желающие на торжестве «Киралейса», которое прошло в Терновке. Конкурс голубцов, пропуска в виде бублики и хороводы под выступления «Аврамов BAND» — это далеко не все, о чем можно прочитать в материале «Праздник голубцов и колядок».

Что такое аквариум? Прозрачный резервуар для содержания рыбок и прочих водных обитателей, украшающий интерьер, или нечто гораздо большее – окно в «параллельный мир», отдельная экосистема, своего рода иное измерение? Автор эссе «Есть какая-то мистика в слове «аквариумистика» отвечает на вопрос, исходя из личного опыта и мировосприятия.

Мир возвращается к привычному ритму жизни, жизни без длинных праздничных каникул. И, устав от застолий, новогодней суеты и «шатаний» из гостей в гости, люди счастливы вернуться в обычную колею. И даже выйти, наконец, на работу. Об этом и многом другом поговорим в нашей постоянной рубрике «Дамский клуб» в материале «Кое-что о женщинах».

Ползимы прожито, витаминов в организме всё меньше. Пополнить их запасы можно без посещения аптеки. Для этого отправляемся на рынок. Сколько стоят сейчас «живые» витамины — овощи и фрукты — на столичном базаре, узнаете из рубрики «Вести с «Зелёного рынка».

Его жизненный путь не был лёгким и прямым, но в итоге привёл на вершину успеха и славы. Кристиан Диор – выдающийся французский кутюрье, совершивший прорыв в области женской моды и парфюмерии, внёсший вклад в культуру XX века вообще. «Он хотел сделать женщин красивыми и счастливыми» — материал рубрики «День в истории».

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