У суботньому номері газети «Гомін» 21 січня ви зможете прочитати:

Не заради слави я працюю

Минулого року в нашій республіці з ініціативи Міністерства охорони здоров’я вперше відбулося відкрите інтернет-голосування, в якому придністровцям запропонували обрати трьох найкращих медпрацівників у трьох номінаціях: «Найкращий лікар», «Найкращий працівник середнього медичного персоналу», «Найкращий співробітник швидкої медичної допомоги».

У номінації лікарів лідирувала фахівець онкологічного диспансеру Республіканської клінічної лікарні Аліна Андреєва.

Розповідь про жінку-онколога читайте на стор. 5

Підсумки фестивалю «Юність, творчість, талант»

У Міністерстві просвіти ПМР 11 січня 2023 року підбили підсумки фольклорного конкурсу «Живий зв’язок часів, фольклорне мистецтво», проведеного в рамках Республіканського фестивалю дитячої та молодіжної творчості.

Подробиці про перебіг фестивальних подій – на стор. 6

Hosgeldiniz! або Ласкаво просимо

На вулиці 25 Октября в Тирасполі, за рогом торговельного центру «Тимп» нещодавно відкрилося невелике затишне кафе зі східними нотками під назвою «Пончик». Його власник, досвідчений підприємець, справжній турок Мухаммед Алі Генчай, розкрив для нас головні секрети ведення успішного бізнесу за філіжанкою ароматної турецької кави «на піску».

Про молодого підприємця матеріал опубліковано на стор. 7.

Свято краси та грації в Тирасполі

У столичному Будинку народних традицій та ремесел відбувся театралізований захід «Під шепіт Різдва». Тираспольчани мали нагоду ще раз поринути в атмосферу святкових зачарувань.

Як в Тирасполі відзначали Різдвяні свята та про самодіяльні колективи нашої столиці читайте на стор. 12.