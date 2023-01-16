Твое здоровье – в твоих руках

Весь прошлый год прошел под знаком заботы о здоровье нации в целом и каждого ее представителя в отдельности. И немудрено: 2022-й был Годом здравоохранения. Логическим венцом его стала инициатива по коренному реформированию отрасли. Информационной площадкой для ведения общественной дискуссии на эту тему стали страницы республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

В Верховном Совете прошел «Информационный час исполнительных органов власти». Естественно, что к разговору о судьбе медицины, перспективах ее развития народные избранники пригласили главу ведомства Кристину Албул. Заголовком статьи газеты «Приднестровье» «Кадровая проблема – одна из главных» обозначен один из самых сложных узлов, который предстоит развязать путем проведения в республике мероприятий по оптимизации медицинской сферы.

В повестке дня заседания Правительства вновь вопросы функционирования системы здравоохранения. Подробности – в материале «Приднестровья» «Социальный блок и здравоохранение». Речь в нем идет о реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Процесс оптимизации медицины не является кулуарным, к обсуждению привлечена общественность. Подтверждение – в публикации газеты «Приднестровье» «Вызовы времени: чем ответим?» Она рассказывает о встрече представителей Правительства с членами Общественной палаты. Неудивительно, что одной из самых обсуждаемых тем стала реформирование системы здравоохранения.

«Реформирование отрасли – в стадии обсуждения», сообщает корреспондент газеты «Гомин» в очередной статье на эту тему. Вопросы реформирования здравоохранения на финише прошлого года обсуждали на различных площадках. Конкретные шаги по совершенствованию системы оговаривали, в том числе, и в отраслевом министерстве.

И вновь об оптимизации приднестровской медицины, но уже на локальном уровне. Какими видятся пути ее совершенствования на местном уровне можно узнать из статьи собственного корреспондента газеты «Гомин» по Каменскому району под названием «Реформирование системы охраны здоровья – насущная потребность».

Ни одна оптимизация не будет эффективной, если в медицине не будут работать квалифицированные кадры. Решению этой проблемы посвящена публикация «Гомина» под заголовком «Тема конференции важная и актуальная».

В газете «Адевэрул Нистрян» сообщается, что в республике планируется увеличить расходы на проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ). Подробности – в статье «Не стоим на месте»

«В шаге от столетия». Это название материала «Адевэрул Нистрян» о Рыбницкой больнице, которой исполнилось 99 лет. Это одно из старейших медучреждений Приднестровья. На сегодняшний день ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» оказывает весь спектр специализированной медицинской помощи.

Неоспоримую истину – здоровье человека зависит он него самого – приводит корреспондент «Адевэрул Нистрян» в статье под заголовком «Твое здоровье – в твоих руках». Этот прозрачный намек особенно актуален в связи с сезонным ростом респираторных заболеваний и необходимости вакцинироваться.

С этого года цены на платные услуги в государственных медицинских учреждениях составляют 70% от стоимости аналогичных в коммерческих медицинских центрах. Льготники по-прежнему пользуются предоставленными государством льготами. О ценовых изменениях – в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» «Разработка актуальных решений».

«Ввоз медикаментов в Приднестровье упрощён». В самом заголовке содержится информационная составляющая очередной публикации газеты «Адевэрул Нистрян» в рамках освещения мероприятий Года здравоохранения.