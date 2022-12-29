Уходящий год газета «Приднестровье» завершает праздничным номером, им же встречает новый, 2023 год – с надеждой и верой в лучшее для нашей маленькой республики и всего большого мира. Материалы последнего в этом году номера разнообразны, как сама жизнь.

О главном символе года – водяном кролике нашему корреспонденту рассказали заводчики с более чем 20-летним стажем – Вера и Николай Фанины. О породах длинноухих, сложностях их содержания и о том, что предрекла редакции и читателям крольчиха Чернушка – главная модель сегодняшнего номера газеты, читайте в материале «Черный и водяной».

Если играют на сцене – значит, не унывают. В селе Фрунзе культурная жизнь кипит. Недавно здесь состоялась премьера детского спектакля «Невероятные новогодние приключения Снегурочки». О ремесле актера, об искусстве быть собой – в материале «Словно из одной люльки».

Иное призвание выбрали люди, отрекшиеся от мирской суеты ради духовного подвига. Монастырь – это отдельный мир, словно город в городе. Его жители посвятили себя служению Богу и людям. Ведь в своих молитвах они просят мира и благополучия для всего человечества. За все человечество. В материале с таким названием читатель узнает о буднях Свято-Петропавловского женского монастыря. Его можно найти под рубрикой «К вам едут журналисты».

В мир творчества погрузит читателя Литературная страница, в которой отразилось живое ожидание Нового года, встречи с любовью и красотой. Волшебное Чудо обязательно явится в Новом году, обещают поэты и писатели Приднестровья. Они дарят землякам лучшие образцы своих праздничных новогодних произведений.

«До Нового года оставалось совсем немного, и мы понимали, что встретить его в своем номере вдвоем не удастся. Крики за окном не прекращались, а усиливались. Нужно было торопиться, чтобы не испортить праздник всему курорту», — пишет в своей зарисовке «Курортная история» автор Александр Борисов. Хотите узнать, что было до этого – прочитайте рассказ с самого его начала. История действительно весёлая и интересная.

Ну, а чтобы узнать интересные истории, произошедшие в праздничные и предпраздничные дни с Дедами Морозами и Снегурочками, журналисты связались с волшебниками по телефону. Потому что сейчас у этих сказочных личностей горячая пора, и времени на встречу, разумеется, совсем нет. И вот в телефонных разговорах с ними звуковым фоном были смех, шум, музыка. Полным ходом шли утренники, писались новые казусные или трогательные истории в книгу Нового года. А пока читателю предлагаются узнать о тех историях, которые уже произошли в новогоднем пространстве разных лет и с разными детьми по всему Приднестровью. Материал об этом назван его автором так: «Просто в сказку играют взрослые».

Сказкой новым поколениям часто представляется и то, что было реальностью несколько десятилетий назад. Для людей, чьё детство и юность прошли в совершенно другом мире, в стране, которой больше нет и 100-летие которой мы отмечаем в предпоследний день уходящего года. Есть нечто общее, что и сегодня объединяет их всех. Для них Советский Союз – прежде всего символ лучших лет жизни, которые приятно вспомнить. «Рождённым в СССР» — материал, название которого говорит само за себя.

Тему продолжает зарисовка «Артефакты из магазина». Это небольшой рассказ о новогодних открытках, игрушках и других ёлочных украшениях, популярных в советские времена. Вы знали, что, к примеру, «дождик» выпускали достаточно крупные предприятия, а в Великую Отечественную шарики и сосульки делали из отбракованных электроламп? Не только потрогать, но и купить новогодние открытки и ёлочные украшения из прошлого можно в небольшом магазинчике в столице, куда в преддверии наступления 2023-го заглянул в очередной раз наш корреспондент.

Какой он, женский взгляд на бороду Деда Мороза? Об этом газета узнала в интервью у трех девушек, которые ни разу в жизни не были в образе Снегурочек, но помнят, что начинать никогда не поздно.

«Невероятные приключения француза в Приднестровье» оказались вполне себе вероятными, тем более что Бернард Верди родом из Лиона, но уже полгода живет в Тирасполе. И Новый год встречает тоже здесь. Впечатлениями о новом месте жительства он поделился с корреспондентом газеты.

Также традиционно в номере программа телепередач, погода и новогодний сканворд.