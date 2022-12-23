Газета «Приднестровье» расскажет о закулисье Бендерского художественного колледжа

А еще – о Дне Конституции, принципах выбора при покупке ели, советах специалиста, как избежать депрессии после новогодних каникул.

Можно сказать, что Конституция – это запечатленная Основным Законом философия, система народных ценностей, уверен журналист приднестровского издания. Как и всё в обществе, базовый документ подвержен развитию. И всё же, концептуальные положения остаются неизменными. «Дух и Буква Основного Закона» – специально ко Дню Конституции – материал о том, что составляет основу основ.

Рубрика «Это наша с тобой биография» подходит к концу. Издание рассказало о 32 годах новейшей истории Приднестровья, и завершающим аккордом стал очерк об уходящем 2022 годе, помещенный в субботнем номере.

До Нового года осталась ровно неделя, и все мы хотим, чтобы он получился таким, каким мы его ожидаем видеть — необычным, запоминающимся, удачным. В заметке домовитой хозяйки «Как правильно встретить Новый год» читателям дают дельные советы в части меню праздничного стола, подходящего наряда, уборки квартиры, где ставить елку, что не дарить близким.

Газета публикует советы врача на предмет того, что делать, чтобы избежать депрессии после долгих новогодних праздников. Некоторым трудно дается возвращение к привычной жизни, их охватывает тоска, эмоциональная усталость… А избежать депрессию можно и нужно, ведь начинается новый год, и жизнь продолжается.

Послематчевый пенальти. Все в руках Бога…Нет! – в руках Мартинеса. Аргентинцы — чемпионы! Меси – чемпион. Он достоин этого. Мы верили в него, он футболист, он человек, подаривший нам праздник жизни-футбол. На смену ему придут другие яркие звезды и одарят нас радостью победы, и мы будем участвовать вместе с ними в празднестве жизни. Такие слова приводит в своей статье «Футбол – это жизнь» страстный болельщик этой игры. Он передает нам свои чувства после недавно завершившегося чемпионата мира, которые перекликаются с нашими.

В селе Терновка есть замечательная традиция – в начале декабря открывать мастерскую Деда Мороза. На базе местного ДК проводят мастер-классы для детей и подростков. Ребята мастерят игрушки на елку, календари и открытки. Окунуться в атмосферу творчества и волшебства вам поможет материал «Праздник своими руками».

«Все не то!» – думала автор очерка, выбирая игрушки на нашу первую семейную елку. А потом случайно нашла магазин с украшениями ручной работы. «Особенно особенная, или как мы на елку игрушки выбирали» — история о том, как важно не терять надежду в непростых поисках того самого новогоднего украшения.

В жизненной суете мы забываем, как на самом деле сильно связаны с необъятным, загадочным космосом. Примерно так история и современность, мечта и реальность, правда и вымысел переплелись в рассказе «Новый год и звёзды». Забавным дополнением к нему станет материал «А если она всё-таки плоская?», ещё раз доказывающий причудливость человеческой психологии, иногда готовую игнорировать самые очевидные факты.

Самый новогодний цветок – какой он? Конечно, рождественник. О видах этого праздничного растения, нюансах в уходе и приметах, связанных с его цветением, — в материале «Предсказатель с подоконника».

Об этом месте знают многие завсегдатаи художественных выставок. Но как все устроено внутри, можно увидеть, заглянув в закулисье с помощью Инстаграма Бендерского высшего художественного колледжа им. В.И. Постойкина» — bvhkpost. Здесь и работа студентов в мастерских, и вечерние общие чаепития, и десятки фотографий любимого всеми обитателями этого места рыжего кота. Корреспонденты газеты никак не могли не напроситься в гости туда, где столько правильной творческой свободы, где рождается большое искусство. О том, как прошла экскурсия, можно узнать из материала «Заглянуть за кулисы, или как мы рыжего кота искали».

Традиционно в номере погода, гороскоп, магнитные бури в январе.