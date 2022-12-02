У суботньому номері газети «Гомін» 3 грудня ви зможете прочитати

Новий рік уже не за горами

Настала пора пофантазувати, як по-святковому прикрасити свою оселю. З давніх часів зародилася дуже добра традиція наряджати до Нового року ялинку. Що пишніше новорічне дерево, й гарно прикрашене, то щасливішим буде весь новий рік.

Довідатися, де і як працюватимуть ялинкові базари та відбуватимуться новорічні заходи в столиці, можна на стор. 1.

Особливим людям – турбота і милосердя

Щороку 3 грудня в Придністров’ї разом зі світовою спільнотою відзначають міжнародний день людей з обмеженими можливостями здоров’я. Заходи цього дня покликані привернути увагу до проблем таких людей, до захисту їхніх прав, гідності та добробуту.

Інтерв’ю з Тетяною Новіковою — директором Тираспольського навчально-виробничого підприємства «Рассвет», якому нещодавно виповнилося 75 років, читайте на стор. 4.

Зближення культур – єднання народів

От і завершився фестиваль «Дружба народів». Своїми яскравими презентаціями російської та болгарської культур порадували ще два гуртожитки ПДУ ім. Т. Г. Шевченка. Суддівське журі здивувало несподівано приємним оголошенням результатів усього конкурсу.

Подробиці про перебіг фестивальних заходів у головному виші Придністров’я – на стор. 5.

Що не день, то свято

Ми завжди шукаємо в житті те, що живило б душу і підтримувало духовні сили, адже не хлібом єдиним живе людина. Український поет і журналіст Василь Симоненко радив своїм сучасникам і нащадкам: «В океані рідного народу відкривайте духовні острови».

Грудневі звичаї і традиції українців. Чим вони багаті, що дійшло з сивої давнини до сучасників – читайте на стор. 7.

Ллється пісня скрипки, вселяє трепет і любов

У Палаці культури Рибниці в рамках святкування 20-річчя народного самодіяльного колективу, ансамблю скрипалів, відбувся звітний концерт під назвою «Мелодій барвистий букет».

Про ювілейний концерт рибницьких музикантів – розповідь на стор. 12.