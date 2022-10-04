Дерзание молодых архитекторов и дизайнеров

6 октября 2022 г. в залах Приднестровского государственного художественного музея откроется выставка творческих и учебных работ преподавателей и студентов кафедры «Архитектура и дизайн» Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Шевченко «Архитектурный инсайт». Будет представлено около 150 работ, выполненных за последние четыре года.

В рамках выставки деятельность кафедры раскрывается достаточно разнообразно: это макеты, клаузуры, курсовые и дипломные проекты, творческие задания, выполненные в рамках специальных дисциплин, пленерные зарисовки, академические постановки в рисунке и живописи. Выставка организована в целях популяризации архитектурной культуры среди населения, содействия повышению уровня общей культуры и проведения профориентационной работы с молодежью.

Экспонируемые работы – это не просто результат повседневной учебной деятельности студентов под руководством преподавателей кафедры, самостоятельной и исследовательской работы, это продукты творческого поиска, процесса выработки индивидуального художественного языка.

Архитектура формирует среду жизнедеятельности человека, организует ее в соответствии с принципами функциональности, практичности и, конечно, красоты. Она определяет эмоциональный настрой и уровень эстетического развития жителей. В наиболее абстрактной, обобщенной, и в то же время простой и гармоничной форме архитектура выражает актуальные тенденции эпохи.

Многие из предлагаемых вниманию посетителей курсовых, дипломных проектов студентов кафедры уже отмечены наградами на международном уровне. Среди них курсовые проекты студентов 2, 3, 4 курсов. Они участники и призёры всероссийского конкурса учебных творческих проектов студентов, аспирантов «Архитектура и урбанистика» 2021 и 2022 годов, в ОГУ им. И. С. Тургенева. Курсовые проекты и дипломные работы – участники и призёры международного профессионального конкурса национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ-21, НОПРИЗ-22). Будут представлены дипломные работы с макетами, получившие международные награды. В их числе – «Промышленный парк в г. Тирасполь» (Е. Кафтан, руководитель А.Ю. Кособрюхов) и «Яхт-клуб в г. Днестровск» (О. Кожухарь, руководитель Т.В. Чудина).

Среди творческих заданий, выполняемых студентами в рамках специальных дисциплин, будут представлены: клаузуры по темам курсовых проектов – «Архитектурное проектирование 2-5 курс», творческие задания по дисциплине «Методология архитектурного проектирования», задания по дисциплине «Композиционное моделирование», первый курс (аппликация, графика, макеты).

Также на выставке будут экспонироваться студенческие работы, выполненные в компьютерной графике – проектирование в 3DМax, Archicad, CORONA render и др.

Тематика курсовых проектов разнообразна и представляет интерес для широкого круга зрителей, а также профессионалов в области архитектуры, деятелей искусства. Среди них «Въездной знак (графика+макет)», «Посёлок на 3000 жителей», «Многоуровневая парковка на 280 машиномест», «Общеобразовательная школа на 550 учащихся», «Туристическая база на 150 мест», «Музей современного искусства», «Микрорайон на 10000 жителей», «Жилой дом повышенной этажности».

Курсовые проекты интересны тем, что помимо специфически профессиональных задач, студентами решаются также функциональные, социальные, эстетико-художественные задачи. Среди курсовых и дипломных проектов представлены современные архитектурные решения, способные при их реализации украсить и благоустроить города и ландшафты Приднестровья.

Макетирование как комплексный метод в учебном проектировании будет представлено работами студентов 1-3 курсов на следующие темы: «Въездной знак» (1 курс), «Индивидуальный жилой дом» (2 курс), «Выставочный павильон» (2 курс), «Жилой дом средней этажности (2 курс)», «Многоуровневая парковка (3 курс)».

Экспозиция будет включать и макеты дипломных работ: «Санаторно-курортный кардиологический комплекс в с. Меренешты» (В. Полторак, руководитель М.В. Барабаш), «Жилой комплекс в г. Бендеры» (И. Захаров, руководитель С.В. Завадский), «Студенческий кампус в пгт. Новотираспольский» (М. Волков, руководитель В.А. Бурцева), «Научно-исследовательский институт с разработкой биопарка» (Д. Бостан, руководитель Т.В. Чудина).

Надеемся, что выставка будет интересна всем: профессионалам и интересующимся архитектурой искусством людям.

Маргарита КОРСАК, член-корреспондент ПАНИ, кандидат философских наук, доцент кафедры «Архитектура и дизайн» Бендерского политехнического филиала ПГУ им. Шевченко, Отличный работник культуры ПМР.