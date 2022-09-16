У суботньому номері газети «Гомін» 17 вересня ви зможете прочитати:

День програміста відзначили в Рибниці

У муніципальній установі «Рибницький молодіжний центр» 13 вересня професійному святу присвятили тематичну бесіду «IT сьогодні».

Подія була присвячена здебільшого для юнаків та дівчат, які перебувають у пошуку свого місця в житті, в пошуку професії.

Подробиці на стор. 6.

Судді не могли стримати емоцій

Народився Олексій 28 березня 2000 року. З дитинства рідні були впевнені, що Олексій стане музикантом, адже не кожному дістаються такі гени. Його дідусь Петро Лаврентійович Єскін був відомим музикантом у Слободзеї та районі, керівником кількох музичних колективів. Мама Оксана Петрівна Єскіна – прекрасна виконавиця естрадних пісень, багато років працює директором районного Будинку культури.

Про історію нашого земляка Олексія Осічева, який 10 вересня виступив у півфіналі музичного співочого шоу талантів «Нумо, всі разом!» телеканалу «Россия 1», можете прочитати на стор.7

Популяризація футболу – на високому рівні

Завдяки міжнародному проекту, організованому УЄФА (Cоюзом європейських футбольних асоціацій), діти з різних країн залучаються до однієї з найяскравіших командних ігор. «Кам’янка приєдналася до «Відкритої школи розважального футболу» у 2015 році. Колектив спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву, приділяючи увагу розвитку масового спорту, подав заявку на участь у проекті, цілі якого співзвучні нашим. Відтоді двічі проводили футбольний фестиваль, в якому взяли участь майже 400 дітей віком від 6 до 12 років із міста і сіл», – розповів директор СДЮШОР Юрій Греков.

Як розвивається футбол на півночі нашої республіки читайте на стор. 8.

Календар городника та садівника на вересень

Наших читачів, які регулярно знайомляться з порадами фахівців на сторінках газети «Гомін» та використовують їх для роботи в саду та на городі, лінивими не назвеш.

Професійні поради для любителів покопатися у садку чи на присадибній ділянці на поточний тиждень опубліковані на 12 стор.