Анонс газеты «Приднестровье» на 1 Сентября

Народ Приднестровья готовится отметить самый важный праздник – День образования республики. В нынешних условиях он приобретает особое значение. Праздничный номер издания посвящен истории создания молодого государства и реалиям дня сегодняшнего.

Традиционно перед Днём Республики Президент даёт пресс-конференцию для журналистов. Это подведение итогов. А год для Приднестровья выдался непростым. К уже имевшимся проблемам, связанными с продолжающейся пандемией коронавируса и ограничительным мерам со стороны Молдовы, добавились боевые действия на Украине и засуха. К тому же на Европу надвигается энергетический кризис, что может затронуть и нас. О том, как Приднестровская Молдавская Республика справляется с проблемами — в материале «Главное достижение – сохранение мира».

Праздничный номер республиканского СМИ открывает передовая статья главного редактора издания Александра Карасева, в которой автор еще раз отмечает главные вехи образования и становления страны. Завтра у нас день рождения. Города и села наденут праздничный наряд, будет звучать здравица «За Республику!». Мы поздравим друг друга, пожелаем счастья, здоровья. И обязательно добавим: «Мира!». Это самое главное в жизни. Мы, приднестровцы, мирные люди!

О том, как приходилось молодой стране отстаивать независимость, очерк ветерана журналистики, члена союза журналистов СССР и ПМР Валентины Маликовой «Кто с мечом к нам придет…». Это еще один материал, присланный на конкурс союза журналистов Приднестровья «За республику!». «Мысли о мире постоянно присутствуют в раздумьях героя очерка Виктора Белова, — пишет журналист. — Не стереть из памяти лето 1992 года, когда на Приднестровье двинулась из Молдовы армада боевиков, комбатантов, силовиков, опоновцев, националистов и провокаторов». Но мы победили. Белов и его товарищи иначе не могли.

ПМССР создавалась по воле народа, выраженной на референдумах. Да и на II Чрезвычайном съезде депутатов всех уровней, на котором провозгласили нашу республику, были делегаты от народа – инженеры, врачи, учителя, рабочие, колхозники. Рассказ об одном из них – инженере завода «Прибор», ставшем впоследствии руководителем Бендер, в очерке «Вячеслав Когут: портрет на фоне эпохи».

Корреспондент газеты встретился с главным героем своего материала на тихой тираспольской улочке в начале дня, но в конце лета. Устроившись в тенистой беседке, говорили о событиях 30-летней давности. Участник боевых действий молдо-приднестровской войны 1992 года Александр Костарев рассказывал, вспоминал, показывал фотографии свои и своих боевых товарищей. «Услышать» его рассказ можно, прочитав интервью «Приднестровье навсегда в моем сердце».

Сакральная география Приднестровья – что это? Попробуем поискать следы средневековых поселений, существовавших на месте современных населенных пунктов, а заодно – проникнуться мистической красотой ландшафта. У нас есть шанс открыть Протогригориополь – в одноименном очерке.

«Как вы получаете знания? – задается вопросом столичный преподаватель Лиана Герлак. — Наверное, как и многие, с малого возраста в семье, потом в детском саду, школе, университете, на работе, еще, конечно же, из книг, газет, интернета или от психологов и наставников. Здорово, чтоб дети сами хотели получить знания о своей Родине и делились ими со своими сверстниками». Именно такой подход к жизни молодая мама прививает и своему сыну Ивану. Начать решили с простого и одновременно сложного: с изучения флагов городов Приднестровья, о чем и рассказали в праздничном номере.

У авторов газеты есть одно большое преимущество: видеть и замечать, как со временем меняются не только лица старых и новых знакомых, но и объекты вокруг нас во всех уголках нашего края. Что-то преображается, что-то уходит, что-то появляется вновь. Это цикличное развитие не позволяет остановить мгновение мечтающему об этом Фаусту, зато позволяет – мастеру фотоснимка. Авторы делятся россыпью фотовпечатлений о Приднестровье и изменениях в республике.

Кроме того, на страницах праздничного номера можно будет найти афишу самых интересных событий в республике в выходные дни.