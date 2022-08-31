Если с другом-газетой вышел путь…

Времена меняются, их не выбирают – в них живут. Но и в наше быстротечное время на высоком уровне остается доверие к работе журналистов печатных изданий. Ведь благодаря их объективности, профессионализму и ответственности за каждое напечатанное слово, все мы получаем ежедневную информационную картину дня. Доверие читателей оно еще и индикатор эффективности работы сотрудников печатных СМИ, растущих или падающих тиражей. Число подписчиков – следствие и результат усилий «людей пишущих».

Но нередко бывает так, что те, кто выписывает газеты, в суете повседневных буден нередко забывают продлить подписку. Раньше практиковали годовую подписку. Это облегчало жизнь подписчиков и работу издателей. Сейчас же время настолько непредсказуемое, что никто не меряет периоды годами. Не избежала этой участи и подписная кампания, которая теперь делится на полугодия.

Вместе с тем для удобства подписчиков она стала непрерывной. И не стоит ждать начала года или полугодия, чтобы вновь подписаться на любимую газету – сделать это можно в любой день с получением со следующего месяца.

Информирование читателей о возможности произвести подписку в любое время, в частности, на газеты, издающиеся под эгидой ГУ «Приднестровская газета», осуществляется, что называется в режиме нон-стоп: с газетных страниц, с экранов телевизоров и в эфире радиостанций. На передовой этой информационной работы сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Одна из самых действенных и эффективных форм их работы организация акций «День подписчика». Чаще всего они становится составляющей различного рода массовых мероприятий с привлечением большого количества людей. На протяжении ряда лет такая форма работы ГУ «Приднестровская газета» зарекомендовала себя, есть результаты. И вправду говорят: «Под лежачий камень вода не течет».

Чаще всего акция «День подписчика» проводится в храмовые праздники населенных пунктов, в основном, сельских. Так, на финише лета день рождение родного села отпраздновали в Незавертайловке Слободзейского района. Сельчане всегда охотно откликаются на эти неформальные праздники, сами принимают в них активное участие. Это как раз тот редкий случай, когда в одном месте можно увидеть чуть ли не всех жителей населенного пункта. Возможность пообщаться с читателями республиканских газет не упускают и сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета».

Так было и на этот раз – вместе с коллегами из местного филиала ГУП «Почта Приднестровья» они провели очередную акцию «День подписчика» в Незавертайловке, где отметили очередной день рождения села. На сельские именины прибыли глава районной госадминистрации Василий Тищенко, депутат Верховного Совета по этому избирательному округу Сергей Чебан, другие почетные гости.

По традиции праздничные мероприятия начались со службы в местном храме. Затем различные почетные грамоты вручались долгожителям села, супружеским парам с большим семейным стажем, руководителям предприятий, внесших вклад в благоустройство социальной инфраструктуры села. Неотъемлемой частью сельского праздника стали и спортивные соревнования, и концертные номера коллективов художественной самодеятельности.

Сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» подогрели интерес сельчан к осуществлению подписки на республиканские газеты традиционным розыгрышом небольших призов. А итогом результативного общения издателей, почтовиков и читателей стало оформление подписки на республиканские газеты «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян» на три месяца текущего года – октябрь, ноябрь, декабрь. Еще почти три десятка подписчиков пополнили армию читателей этих периодических изданий.