С газетой по жизни

Печатное слово по-прежнему самый доступный источник информации. А публикации республиканских газет отличают объективность, глубокий анализ и проникновение в тему. В дополнение к этому печатные издания отличает от других СМИ многообразие журналистских жанров. Да и степень ответственности за каждое размещенное на полосе слово у журналистов-газетчиков будет повыше, чем у их коллег из других СМИ. Ведь не зря в «народе читающем» говорят: «что написано пером, не вырубить и топором».

Визуальное восприятие, содержание публикаций, потенциальное превращение любого номера газеты в исторический документ – все эти факторы склоняют читателей, потребителей информации к подписке на печатные издания, прежде всего, республиканские газеты.

Подписная кампания на три месяца это года (октябрь, ноябрь, декабрь), как говорится, в самом разгаре. Сейчас самое удачное время для того, чтобы заключить договор на совместное времяпрепровождение с любимой газетой и дальше.

А помогут в этом сотрудники отдела рекламы и объявлений государственного учреждения «Приднестровская газета». Они используют каждый предоставляющийся шанс для того, чтобы прорекламировать преимущества газетного чтения, получения информации в печатном виде.

Одной из форм совместной работы с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья» является проведение акций «День подписчика». Они нередко становятся составной частью храмовых праздников, проходящих в различных населенных пунктах Приднестровья.

В прошедшие выходные, например, день рождения города отпраздновали каменчане. С праздником их поздравил Президент Вадим Красносельский, глава местной госадминистрации Владимир Бычков. Ранним утром горожане собрались в Храме Успения Пресвятой Богородицы, где прошла праздничная литургия. Затем праздничные мероприятия переместились в парк культуры и отдыха им. Витгенштейна.

Здесь и концертная программа, подготовленная силами местных коллективов художественной самодеятельности, и чествование заслуженных граждан города и сел, супружеских пар с большим стажем совместной жизни.

Активное участие в «Дне подписчиков» в самом северном городе республики приняла собственный корреспондент газеты «Гомин» Нина Панаида. Во многом благодаря ее стараниям и неравнодушному отношению к судьбе родной газеты число подписчиков газеты «Гомин», издающейся на украинском языке, увеличилось на полтора десятка. Были подписчики и на другие республиканские газеты.

В Ближнем Хуторе, который тоже отмечал храмовый праздник, акция «День подписчика» органично вписалась в буйство и разноцветье сельскохозяйственной ярмарки, на которой представили дары приднестровской земли, а также бравурные мелодии духового оркестра.

В эту праздничную атмосферу рабочими ритмами влились сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Представившимся шансом они воспользоваться для того, чтобы поговорить с потенциальными читателями о подписной кампании на будущий год. Тем более, что у нее непрерывный алгоритм – подписывайся в любой день.

Многие сельчане обращали внимание на красочные стенды с логотипами республиканских газет – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян». Притягивала их и возможность при осуществлении подписки на республиканские печатные издания принять участие в беспроигрышной лотерее. Заветная «коробочка» так и именовалась «Бонус».

Как всегда, помощниками представителей ГУ «Приднестровская газета» выступали их коллеги из ГУП «Почта Приднестровья». Этот рабочий тандем делает общее и очень нужное для приднестровцев дело.

В пригородном к Тирасполю селе только в день храмового праздника число подписчиков приблизилось к трем десяткам.

Отрадно, что армия поклонников печатного слова растет и приумножается. Это может означать лишь одно: у журналистов есть стимул работать и рассказывать своим землякам обо всех важных событиях, происходящих в республике и за ее пределами.