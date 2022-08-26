Анонс газеты «Приднестровье» на 27 августа

Лето подошло к концу. Впереди осень, а значит и начало нового учебного года. Каким он будет? Об этом и не только в свежем субботнем номере главной газеты страны.

Накануне в большом зале Дворца Республики прошла ежегодная республиканская конференция руководящих и педагогических работников системы просвещения, которая даёт старт новому учебному году. В мероприятии приняло участие 257 педагогов со всех районов республики. Главная тема — «Социальное партнерство как фактор достижения нового уровня качества образования». Об основных стратегических ориентирах развития системы образования — в материале «Перспектива модернизации просвещения».

«Более суток продолжалось героическое «Бендерское сидение» казаков – черноморцев, которое во многом предопределило общее развитие ситуации не только в самом городе, но и на всём театре боевых действий во время агрессии Молдовы против Приднестровья. Были сконцентрированы крупные силы в районе Каушан, Кицкан, Варницы, противник готовил новый мощный удар по Бендерам с целью дальнейшего развития наступления на Тирасполь», — пишет в очерке «Бендерское сидение» войсковой старшина Сергей ФЕДЧЕНКО. Его материал – очередная творческая работа в рамках конкурса союза журналистов Приднестровья «За Родину!».

В настоящее время очень много говорится о возрождении в республике молочного животноводства. Но есть хозяйства, которые этой сфере сельского хозяйства не изменяли. Там удалось и в самые нелёгкие времена сохранить дойное стадо. Одним из них является Сельскохозяйственно-производственный кооператив им. Ф.Э. Дзержинского. Форма хозяйствования не совсем привычная по нынешним временам. Причём в СПК корма исключительно свои. О том, как живёт это сельхозпредприятие, в публикации «Кооперативные бурёнки без корма не останутся».

Герой Отечественной войны 1812 года, устроитель жизни в Приднестровье. Трудно найти человека, тем более – каменчанина, который бы не слыхал о Витгенштейне. О жизни и подвигах верного сына Отечества, внесшего большой личный вклад в освоение приднестровского края – в биографическом очерке «Витгенштейн», рубрика «Созвездие имен».

Слышать, что женщин тревожат только темы косметологии, воспитания детей и заготовок на зиму, грустно и смешно одновременно. В «Дамском клубе» газеты – разговор о простом и важном одновременно. О психологии счастья, чуть-чуть о хорошей поэзии и много о любви. В самых разных ее проявлениях. Обо всем том, что так или иначе волнует каждую из нас. Каждого из нас.

Какая птица в Европе самая быстрая? У какого оленя самые большие рога? Эти и другие вопросы вызывали жаркие споры в одном из ирландских пабов. В итоге привели к созданию «Книги превосходных степеней. О самом высоком и самом низком, большом, маленьком, быстром, старом, новом, громком, горячем, холодном, сильном». Позже ее разнообразили необычными достижениями. 27 августа 1955 года вышло первое издание «Книги рекордов Гинесса». Об этом расскажет в рубрика «День в истории».

Этот фильм кому-то очень «зайдет», а кому-то покажется непонятным. Но то, что он «странный» в хорошем смысле, это уж точно. И так же точно, что настоящим киноманам стоит его посмотреть. Ведь настоящие киноманы не меряют кино категориями «нравится/не нравится». Для них важнее, чтобы фильм удивлял, был непохожим на прочие, но при этом, конечно, нес мысль. Итак, о кинопремьере этого лета вы узнаете из материала «О «странном» (читать — нестандартном) фильме «Нет»».

О случаях больших человеческих побед в публикации «Очень личное». Там же – размышления о том, что без личного отношения ко всему на свете люди не были бы людьми.

Традиционно в номере: гороскоп, магнитные бури и приметы сентября.