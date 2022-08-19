У суботньому номері газети «Гомін» 20 серпня ви зможете прочитати:

Вони досліджують світ

У Придністровському державному університеті 18 серпня відбувся круглий стіл, присвячений Дню географа. Під час круглого столу вчителі географії з різних міст і районів ПМР поділилися власним досвідом викладання цієї природничої дисципліни.

Нові грошові знаки ПМР

Протягом останнього місяця Придністровський республіканський банк (ПРБ) увів в обіг нові пам’ятні монети.

Він прийшов у це життя не просто так

У державному парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Д. К. Родіна в Чобручах кілька років тривала реставрація. Тепер він знову відкритий для гостей.

Вона боролася проти румунської окупації

Активній учасниці революційного руху в Бессарабії Тамарі Яківні Кручок

15 серпня 2022 року виповнилося б 125 років від дня народження.

СПОРТ успішних і вольових людей

Пропаганда здорового способу життя та розвиток фізичної культури є пріоритетом політики керівництва республіки. В Дністровську 14 серпня відбулися змагання з тріатлону «Dnestrovsk Triathlon 2022».