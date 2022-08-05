Анонс газеты «Приднестровье» на 6 августа

В свежем субботнем выпуске главная газета республики расскажет о том, как встречают профессиональный праздник железнодорожники, о мифах и легендах приднестровского села Валя-Адынке, семье пчеловодов в пятом поколении и многом другом.

7 августа исполнится 20 лет со дня образования Счётной палаты ПМР. В публикации «20 лет беспристрастной работы в интересах государства и граждан» рассказ о роли, которую играет этот контрольный орган в системе госвласти и управления. Статистические цифры из отчётов Счётной палаты, ещё больше подчёркивают его значимость.

Газета продолжает публиковать материалы участников конкурса «За Республику», объявленного союзом журналистов Приднестровья, на лучшую творческую работу. Очерк журналиста Яны Сакка из Дубоссар «Каждый выбирает для себя» о защитнике ПМР Викторе Катареу.

«Был почти полдень. В селе Хрустовая Каменского района текла обычная жизнь. Без суеты и спешки. Спокойствие обволакивало. Работать совсем не хотелось. Но цель редакционного задания была не созерцать прекрасное и расслабиться от городского шума, а пообщаться с пчеловодами в пятом поколении». Кто они, какие продукты производят и чем удивляют приднестровских покупателей, ответы на эти и другие вопросы найдете в субботнем материале Инны Якименко «Мед с дедушкиной пасеки».

Путешествие в страну легенд и обратно… О том, какие предания оживают в Валя-Адынке, можно прочесть в постоянной рубрике газеты «Милая малая Родина». Приднестровский север полон тайн. Легенды и их разоблачение в материале «Привет из Валя-Адынки».

Весной 1903 года спокойные и тихие Дубоссары небывало лихорадило. Городок был потрясен зверским убийством 14-летнего подростка Миши Рыбаченко. Позднее из этого события вырастет большой фейк усилиями редактора кишиневской газеты Павла Крушевана, который в свою очередь будет причастен к мировой фальсификации – «Протоколам сионских мудрецов». Об этом в очерке «Мировой фейк столетней давности».

«Марка, которая не вышла», — так назвал свою корреспонденцию житель Днестровска Алексей Бабин. В 1992 году Адексей Сергеевич принял участие в конкурсе на лучший эскиз первой почтовой марки. В нем он победил. Но, к сожалению, по разным причинам выпуск первых почтовых марок ПМР не состоялся, он начался только с 21 февраля 1994 года. О том, что далее произошло с его работой, и рассказывает автор.

Их нещадно истребляли на протяжении двух веков. О сложных взаимоотношениях между сусликами и человеком в рубрике «Красная книга Приднестровья» расскажет материал «Степные белки».

В спортивной рубрике газета расскажет о встрече тираспольского легкоатлета, чемпиона России-2020 Николая Орлова и всемирно известного хоккеиста, обладателя Кубка Стэнли Александра Овечкина.

Как защитить себя от назойливых мошек и что делать, если такие вас покусали, поведал энтомолог ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Екатерина Егорова.

«Приднестровская кухня» предлагает по-разному приготовить кукурузу в початках. Не сомневайтесь – будет вкусно!

Для китайских и японских астрономов 6 августа 1181 года было большим событием: они зафиксировали вспышку сверхновой звезды. Знания человечества о космосе не стояли на месте, и вот, в этот же день в 1961 году СССР запускает второй пилотируемый космический корабль из серии «Восток» с космодрома Байконур с Германом Титовым на борту. Об этом расскажет газета в рубрике «День в истории».

Традиционно в номере: гороскоп и погода.