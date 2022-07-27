День города как повод подписаться на газету

Сегодня немыслимо быть вне информационного потока. Информация окружает нас повсюду, настигает нас даже там, где мы не хотим ее видеть и слышать. Средства массовой информации не сдают десятилетиями завоевываемые позиции в части информирования населения о том, что происходит в мире и вокруг них.

В унисон современным трендам развиваются и печатные издания, осваивая все новые и новые способы и методы донесения до читателей оперативной и объективной информации, включая электронные сайты, социальные сети и мессенджеры. Но грош цена всем этим усилиям, если не будет читательской аудитории, тех, на которых и направлена работа творческих коллективов редакций газет. И тем популярнее они будут, чем больше у них будет читателей и подписчиков.

Это направление работы для государственного учреждения «Приднестровская газета» имеет первостепенное значение. Популяризация входящих в его структуру республиканских газет, увеличение читательской аудитории – всем этим занимаются сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Они словно связующее звено между теми, кто пишет о событиях, и теми, кто читает о них. Они в постоянном диалоге с потенциальными подписчиками, всегда на «прямой связи», всегда в «зоне досягаемости».

Не бывает перерывов в этой напряженной работе. Очередной пример – проведение «Дня подписчика» в Григориополе. Горожане, жители района, многочисленные гости, числе которых и руководители республики, в течение двух дней праздновали 230-летие основанного Екатериной Великой города. Были традиционное возложение, награждения, спортивные соревнования, выступления творческих коллективов города и района. Присоединились к празднованию, но в рабочем режиме, и сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета».

Акция выдалась весьма удачной во многом благодаря работникам сельских и районного отделений ГУП «Почта Приднестровья». Накануне они провели информационную разъяснительную кампанию среди постоянных и потенциальных подписчиков трех республиканских газет – ««Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин». Подписная кампания среди участников празднования показала позитивные результаты. На республиканские газеты подписалось 36 человек, читать же их будет соответственно больше. Этот показатель в три раза выше, чем тот, что был зафиксирован в прошлом году в ходе аналогичного Дня города.

Популяризации республиканских газет поспособствует и телерепортаж «Первого Приднестровского», корреспондент которого взял интервью у сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета».

В дополнение к сказанному есть необходимость напомнить: в последние годы даже если читатель пропустил установленные сроки подписной кампании, ничего для него еще не потеряно. Подписаться на газеты «Приднестровье», «Гомiн», «Адевэрул Нистрян» он сможет в любой день и получать их с каждого нового месяца. Как говорится, подписная кампания не заканчивается… В связи с этим есть надежда, что число подписчиков обязательно будет прибавляться.