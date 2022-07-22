Анонс газеты «приднестровье» на 23 июля:

Разнообразие тем ждет читателей главной газеты республики в свежем субботнем номере. Новые материалы конкурса «За Республику», организация комфортной городской среды, прямое общение в рубрике «Форум» и многое другое.

Рыбхоз в селе Незавертайловка обеспечивает потребности населения республики в живой рыбе. О там, как работает сегодня предприятие и с какими показателями оно подошло к своему 60-летию, читайте в материале «Диалоги о рыбхозе».

Комфортная городская среда – это своеобразный миф. Недовольные найдутся всегда. Но это не повод закрывать тему: организация городского пространства – стратегия, которая просчитывается на десять лет вперед. Есть такое: новшество к одному городу применимо, а к другому нет. В рубрике «Например» автор размышляет об озеленении Тирасполя, велодорожках в Слободзее, а также теории разбитых окон.

«Стране нужны рабочие», — так корреспондент газеты назвал свой материал. В нем изложены описания ряда рабочих профессий, которые готовят в республике профессиональные учебные заведения, их адреса. Ведь каждому выпускнику 9,11 классов хочется реализовать способности и получать при этом достойный финансовый результат. Самое время сейчас молодым выбирать профессию. Такую, что нравится, и в которых нуждается наша страна.

В редакцию поступают творческие работы на объявленный союзом журналистов Приднестровья конкурс «За республику!». В конкурсе участвуют как профессиональные журналисты, так и читатели, слушатели и зрители наших СМИ. В этот раз газета «Приднестровье» публикует очерк участницы войны 92-го года, жительницы города Бендеры Инны Деркс «Называли меня сестричкой».

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». Читатели делятся проблемами и предлагают пути их решения, рассказывают о том, как проводят летние каникулы столичные школьники, посвящают стихи служителям Фемиды. А также в подрубрике «нам отвечают» вы найдете ответы на озвученные ранее вопросы.

Выдалась у меня неделька отпуска. В голове мысленно загибала пальцы и перечисляла все, что необходимо переделать. Ну не на диване же валятся семь дней?! О том, как обычно многие представительницы прекрасного пола отдыхают, читайте в заметке Инны Якименко: «Как я в отпуск ходила…».

История на стыке фольклора и фэнтези. Вы начинаете читать краеведческие записки и вдруг понимаете, что попали в другой мир. О том, к чему привела попытка собрать легенды и предания об омеле – в мистической зарисовке «Приезжайте в Красный Клин».

Интересны и увлекательны материалы внештатного корреспондента, члена союза журналистов Приднестровья Лилии Петренко из Дубоссар. Она вынесла на суд читателей очередной материал под названием «Я Барби хочу». Лилия пишет: «А вы обратили внимание, что в последнее время общество стало чаще обращать внимание на внутрисемейный кризис, пытаясь разобраться, откуда пошла трещина? Не обращали? Тогда самое время!».

О том, как собственные грядки меняют отношение к земле, а также некоторые советы огородникам в публикации «Самый первый урожай».

Традиционно в номере гороскоп, день в истории, погода.