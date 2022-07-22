У суботньому номері газети «Гомін» 23 липня ви зможете прочитати:

Вони розкривають таємниці світу

У Придністровському державному університеті імені Т. Г. Шевченка 18 липня відбувся республіканський круглий стіл, присвячений професійному святу – Дню етнографа. До події залучилися практикуючі етнографи, викладачі географії, численні гості.

Матеріал читайте на стор. 4.

Він був героєм для кожного, хто знав його особисто

У рамках республіканського просвітницького проекту «Великі земляки» цього місяця ми згадуємо видатного тираспольчанина, журналіста, письменника, краєзнавця і педагога, чудового чоловіка і турботливого батька Бориса Дмитровича Челишева.

Про ювіляра, якому 17 липня виповнилося б 100 років, читайте на стор. 7.

Ніжна матуся, строга наставниця і приклад для наслідування

У матеріалі під такою назвою читайте про Вікторію Ляхевич – відповідального, досвідченого, творчого педагога, яка добре володіє методикою виховання та навчання дошкільнят, є умілим організатором дитячого колективу в дитячому садку № 5 м. Кам’янки – на стор. 8.