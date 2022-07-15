У суботньому номері газети «Гомін» 16 липня ви зможете прочитати:

Головне сімейне свято

У республіці відзначили День сім’ї, любові та вірності. Це свято приурочене до дня пам’яті святих князя Петра та його дружини Февронії Муромських, які у православ’ї вважаються покровителями сім’ї та шлюбу. Воно увійшло в життя суспільства й об’єднало, зблизило різних людей, адже сім’я – це розмаїтий світ безмежного кохання, тепла та взаємної підтримки.

Про заходи святкового дня, які відбулися в містах республіки читайте на стор. 1.

Живе такий чоловік

Тираспольчанин, патріот своєї країни, він стояв біля витоків створення нашої республіки. Саме тепер настав час розповісти широкому загалу, хто ж є той придністровець, якого Президент Вадим Красносельський нагородив орденом Дружби. Нещодавно Володимиру Марковичу Рилякову (йдеться саме про нього) виповнилося 75.

Матеріал про ювіляра – на стор.3.

У Бендерській міській бібліотеці з 1 липня відкрили літній кінозал

До серпня включно двічі на тиждень – по середах та п’ятницях – там демонструватимуть сімейні мультиплікаційні та художні фільми.

Кінозал розташований у бібліотеці. Сучасна апаратура, якісний звук – це робить перегляд комфортним. У глядацькому залі прохолодно, що рятує від літньої спеки.

Як прижилась новинка серед бендерчан – читайте на стор. 8.

Три прекрасних дні на природі

У Рибницькому районі в мальовничому місці на березі Дністра біля села Сарацея відбувся «АРТ-ЕКОФЕСТ – 2022». До участі у фестивалі залучилася велика кількість молоді, сімей з дітьми. Прибуло багато гостей з усього Придністров’я, а також із Молдови й України.

Організатори сподіваються, що цей захід має майбутнє.

Читайте стор.12. Вам буде цікаво.