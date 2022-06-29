Каждый в силах помочь себе

Недавние внезапные ранние смерти наших музыкальных кумиров еще раз убеждают в том, что есть в жизни две главные вещи – мир и здоровье. И мы не вправе кивать на кого-то постороннего, сетовать на нехватку времени, чтобы лишний раз обратиться к врачу, обследоваться. В общем, позаботиться о собственном здоровье. Тем более, что армия врачей всегда готова в этом случае прийти нам на помощь. А государство тем временем делает все возможное, чтобы развить инфраструктуру системы здравоохранения. Со своей стороны, журналисты республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета», рассказывают обо всем этом читателям.

О перспективах объединения двух медицинских колледжей – Тираспольского и Бендерского – рассказывается в заметке газеты «Приднестровье» под заголовком «Приднестровский «Склиф».

Симптомы ковида и туберкулеза схожи. О том, как их отличить и как лечить медицинский специалист-фтизиатр рассказывает со страниц главной газеты республики в статье «Туберкулез и ковид. Как уберечься».

В специальной газетной полосе газеты «Приднестровье» «Форум» читатель Ирина Сергеева из Слободзеи интересуется: существует ли для Приднестровья угроза в связи с распространением в мире обезьяньей оспы?

О примере молодых доноров с Молдавской ГРЭС газета «Приднестровье» информирует читателей в заметке под заголовком «Тепло моего сердца».

Газета «Гомин» в публикации под заголовком «Год здравоохранения шагает по Приднестровью» знакомит читателей с тем, как в столичных поликлиниках №1 и №3 проходили Дни открытых дверей. Вот он шанс для всех нас провериться.

Аналогичный призыв содержится в публикации этой же газеты под названием «А вы проверили свою родинку?». Накануне всемирного дня меланомы в республиканском кожно-венерологическом диспансере провели день открытых дверей под девизом «Проверь свою родинку».

Газета «Гомин» в статье «Не рискуйте, узнайте свой ВИЧ-статус» рассказывает о том, как в столичном сквере авиаторов, что в микрорайоне «Октябрьский», все желающие могли проверить у компетентных медиков свой ВИЧ-статус.

Творческий коллектив газеты «Адевэрул Нистрян» в своих публикациях решил уделить внимание тем, кто первым начинает заботиться о больных – врачам «скорой помощи». К их профессиональному празднику журналист подготовил материал с красноречивым заголовком «Врач скорой помощи – всегда на передовой». Он рассказывает о диспетчере Нине Бандык, фельдшере-диспетчере Светлане Лупашко, работнике станции «скорой помощи» Татьяне Гамурарь и главном враче станции неотложной медицинской помощи Сергее Чумейко.

Статья «АН» под названием «Всегда на дежурстве» рассказывает о медсестрах хирургического блока Бендерской городской больницы Марии Вальковской и Галине Колбасюк. Они вспоминали о том, как прошли 1992 год и период пандемии коронавируса.

20 мая – профессиональный праздник врачей-травматологов. Качества, которыми должен обладать травматолог – это ответственность, выдержка в стрессовой ситуации, аналитическое мышление. Об этом говорится в статье газеты «Адевэрул Нистрян» «Полная самоотдача и самопожертвование». Она – о героях в белых халатах, работающих в травматологическом отделении Бендерской горбольницы.

В Тирасполе открыли сезон пробежек на свежем воздухе. Активисты молодежного центра, ученического совета и другие сторонники здорового образа жизни приняли участие в массовом забеге. Мероприятие организовал клуб любителей бега Run Tiras в Тираспольском парке «Победа». Его основной целью, сообщается в газетной публикации под заголовком «Движение – это жизнь», является популяризация здорового образа жизни.

В двух столичных поликлиниках (№1 и №3) прошел день открытых дверей. О том, как это было можно прочитать в публикации «Адевэрул Нистрян» «День борьбы с «молчаливым убийцей». В этот день можно было измерить артериальное давление, получить у врачей консультации о сопутствующих рисках при его повышении.

Материал газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Внимание! Разрушающий провокатор!» повествует об артрите. В последние годы он поражает не только взрослых, но и подростков. Связано это с неправильным образом жизни: практически отсутствует физическая активность, неправильное или неполноценное питание. Специалисты рекомендуют побольше двигаться и включать в рацион витамины и антиоксиданты.