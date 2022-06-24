Анонс газеты «Приднестровье» на 25 июня  

Для субботнего выпуска журналисты издания подготовили немало интересных материалов на самые разные темы. И, конечно, не обошли вниманием людей, без которых невозможно развитие научно-технического прогресса. К своему празднику готовятся рационализаторы и изобретатели республики.

Это абсолютно фантастические люди. И они среди нас. Швейный цех №2 фабрики «Одема». Разгар рабочего дня. Бригадир ремонтно-механического участка Игорь Падура занят наладкой какой-то машинки. У Игоря Ивановича на фабрике есть мастерская, где он воплощает все задумки в реальность. Но чаще его можно увидеть, как сейчас, в цеху. О нем и его работе — в материале «Кулибины среди нас».

О взаимоотношениях государства и науки читайте в материале «Учёные получили госзаказ». На последнем заседании ВКСНТ (Высшего консультационного совета по науке и технике) обсуждались темы, над которыми приднестровские учёные будут работать в следующем году. Их спектр очень разнообразен. Это и создание новых учебников, и изыскания в области полупроводников для новых электронных устройств, и исследования в области археологии и палеонтологии, и анализ демографической ситуации для выявления способствующих долголетию факторов, и селекционная работа по выведению новых сортов и гибридов сельхозкультур.

«Героем нашего времени» стать сложно и легко одновременно. Вроде бы нехитрое дело – живи да выполняй свою работу, будь честен перед близкими и обществом. Подвиг случается в критический момент для человека, семьи, Родины – в тот миг, когда нельзя поступить иначе. Министерство просвещения провело конкурс с соответствующим названием, приуроченный к 30-й годовщине Бендерской трагедии. Газета приняла в нем дельное участие: на награждении победителей главный редактор Александр Карасев особо отметил некоторые работы – силе слова все возрасты покорны.

«Недолго думала, чем займусь. Ведь после школы окончила Академию красоты и стала мастером парикмахерского искусства. И нигде-нибудь училась, а в самой Одессе Там успела поработать в одном авторитетном салоне и даже рискнула поучаствовать в областном конкурсе на звание «Лучший по профессии», в котором неожиданно для себя и других стала победителем», — так говорит о себе героиня очерка «Будет повод к теще приезжать» Ирина Попова.

Они не зря на всех языках получили своё имя. В странах с умеренным климатом могут проспать и восемь месяцев в году. У нас просыпаются раньше, но сути это не меняет. Да и в период своего цикличного бодрствования предпочитают подремать днём. Активны только ночью. В рубрике «Красная книга ПМР» газета представит рекордсменов среди всех лежебок животного царства – сонь. Их у нас четыре вида. Все редки. Об этих забавных зверушках читайте в зарисовке «Я вам больше не Соня! Зовите меня просто Софья Петровна».

Рассуждения корреспондента Татьяны Астаховой-Синхани о том, что важно уметь прощать и не делить людей на плохих и хороших, читатели найдут в материале «Человеку одному – никак».

«Вишня-марафон» – это история не про консервацию и, в общем, не совсем про марафон… О том, как получить свежие впечатления, не покидая родного города, увидеть мир другими глазами, по-новому услышать музыку… – необычный, экспериментальный текст.

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». Неравнодушные жители республики через газету обращаются к компетентным службам с просьбой помочь в решении возникших проблем: организации полива саженцев в Покровском парке, предлагают поддержать местного производителя и многое другое. А также в подрубрике «нам отвечают» — ответы на озвученные ранее вопросы.

«Совсем недавно моя младшая дочь освоила ножницы. Она прониклась к ним особой любовью и сейчас при любой возможности оттачивает свое мастерство. В ход идет все, что можно отрезать, порезать, покромсать» — пишет в зарисовке «Дело мастера боится» Инна Якименко. Интересно, чем закончилась эта история…

Дубоссарский зоопарк — единственный в Приднестровье. В просторных вольерах здесь обитает множество видов птиц и млекопитающих. У зоопарка есть свой Инстаграм: Смотри. Корми. Фотографируй.

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