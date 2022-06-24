Анонс газеты «Приднестровье» на 25 июня  

Новости ГУ

Для  субботнего выпуска  журналисты издания подготовили немало интересных материалов на самые разные темы. И, конечно, не обошли вниманием людей, без которых невозможно развитие научно-технического прогресса. К своему празднику готовятся рационализаторы и изобретатели республики.

Это абсолютно фантастические люди. И они среди нас. Швейный цех №2 фабрики «Одема». Разгар рабочего дня. Бригадир ремонтно-механического участка Игорь Падура занят наладкой какой-то машинки. У Игоря Ивановича на фабрике есть мастерская, где он воплощает все задумки в реальность. Но чаще его можно увидеть, как сейчас, в цеху. О нем и его работе — в материале «Кулибины среди нас».

О взаимоотношениях государства и науки читайте в материале «Учёные получили госзаказ». На последнем заседании ВКСНТ (Высшего консультационного совета по науке и технике) обсуждались темы, над которыми приднестровские учёные будут работать в следующем году. Их спектр очень разнообразен. Это и создание новых учебников, и изыскания в области полупроводников для новых электронных устройств, и исследования в области археологии и палеонтологии, и анализ демографической ситуации для выявления способствующих долголетию факторов, и селекционная работа по выведению новых сортов и гибридов сельхозкультур.

«Героем нашего времени» стать сложно и легко одновременно. Вроде бы нехитрое дело – живи да выполняй свою работу, будь честен перед близкими и обществом. Подвиг случается в критический момент для человека, семьи, Родины – в тот миг, когда нельзя поступить иначе. Министерство просвещения провело конкурс с соответствующим названием, приуроченный к 30-й годовщине Бендерской трагедии. Газета приняла в нем дельное участие: на награждении победителей главный редактор Александр Карасев особо отметил некоторые работы – силе слова все возрасты покорны.

«Недолго думала, чем займусь.  Ведь после школы окончила Академию красоты и стала мастером парикмахерского искусства.  И нигде-нибудь училась, а в самой Одессе Там успела поработать в одном авторитетном салоне и даже рискнула поучаствовать в областном конкурсе на звание «Лучший по профессии», в котором неожиданно для себя и других стала победителем», — так говорит о себе героиня очерка «Будет повод к теще приезжать» Ирина Попова.

Они не зря на всех языках получили своё имя. В  странах с умеренным климатом могут проспать и восемь месяцев в году. У нас просыпаются раньше, но сути это не меняет. Да и в период своего цикличного бодрствования предпочитают подремать днём. Активны только ночью. В рубрике «Красная книга ПМР» газета представит  рекордсменов среди всех лежебок животного царства – сонь. Их у нас четыре вида. Все редки. Об этих забавных зверушках читайте в зарисовке «Я вам больше не Соня! Зовите меня просто Софья Петровна».

Рассуждения корреспондента Татьяны Астаховой-Синхани о том, что важно уметь прощать и не делить людей на плохих и хороших, читатели найдут в материале «Человеку одному – никак».

«Вишня-марафон» – это история не про консервацию и, в общем, не совсем про марафон… О том, как получить свежие впечатления, не покидая родного города, увидеть мир другими глазами, по-новому услышать музыку… – необычный, экспериментальный текст.

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». Неравнодушные жители республики через газету обращаются к компетентным службам с просьбой помочь в решении возникших проблем: организации полива саженцев в Покровском парке, предлагают поддержать местного производителя и многое другое. А также в подрубрике «нам отвечают» — ответы на озвученные ранее вопросы.

«Совсем недавно моя младшая дочь освоила ножницы. Она прониклась к ним особой любовью и сейчас при любой возможности оттачивает свое мастерство. В ход идет все, что можно отрезать, порезать, покромсать» — пишет в зарисовке «Дело мастера боится» Инна Якименко. Интересно, чем закончилась эта история…

Дубоссарский зоопарк — единственный в Приднестровье. В просторных вольерах здесь обитает множество видов птиц и млекопитающих. У зоопарка есть свой Инстаграм: Смотри. Корми. Фотографируй.

Традиционно в номере гороскоп и история одного дня.