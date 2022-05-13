Анонс газеты «Приднестровье» на 14 мая

В канун профессионального праздника Дня метролога газета расскажет о людях этой редкой профессии, вспомнит события 2018 года и познакомит с парой музыкантов, которых связала «святая к музыке любовь».

Чтобы понять глубину и сущность некоторых исторических событий, необходим немалый промежуток времени – минимум полвека, а то и больше. Другие становятся прозрачными, ясными для исследователей уже через несколько лет. Год, о котором мы говорим, не изобиловал потрясениями, оказался достаточно тихим. Зато мы двигались по пути консолидации общества. В рубрике «Это наша с тобой биография» на очереди 2018 год.

Что тяжелее килограмм пуха или килограмм золота? На этот вопрос вам с точностью до сотых миллиграмма ответят метрологи, как и на то, сколько попугаев в одном удаве и насколько сильно сопротивляется электричеству Ом. Об этом в материале «Поверители измерений».

Бессмертный полк продолжает шествие по страницам газеты «Приднестровье». В редакцию приходят письма о фронтовиках. Будучи опубликованными, все эти материалы сохранятся для грядущих поколений. О наших выдающихся земляках, настоящих героях в субботнем номере издания – в материале «Бессмертные».

Читатели также смогут прочитать первое интервью нашей газете ректора Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко доктора экономических наук, профессора Владислава Владимировича Соколова. Он ответил на вопросы, которые наверняка будут интересны читателям: как ощущает себя в новом статусе, как видит основные задачи на ближайшее время, какие специальности сегодня в ПГУ наиболее популярны.

О личном отношении к музыке молодых артистов Романа Деренжи и Лотаны Мытку расскажет материал Татьяны Астаховой-Синхани «Культурные» прививки от Романа и Лотаны».

Газета продолжает публиковать материалы о защитниках Приднестровья 1992года. Виктор Звягинцев на вопрос, что делал во время войны, ответил: «Ничего запоминающегося – просто выполнял приказы, которые ставили передо мной командиры». Сегодня Виктор Иванович продолжает работать водителем в одной из автотранспортных организаций Тирасполя.

«Как только наступали погожие денечки, наш двор оживал. Гудел, как пчелиный рой. Мальчишки гоняли мяч на спортивной площадке, девчонки прыгали через скакалку, играли в «классики» на асфальте. Малышня по очереди носилась на трехколесном велосипеде: один за рулем, остальные бежали следом, потом происходил обмен». Об играх нашего беззаботного детства читайте в зарисовке Инны Якименко «Кали-кали –стоп! Точка! Запятая! Стоп!».

О долгом пути к идеальным пирожкам – через пасхальные куличи и нежные «Синнабоны». Плюс рецепт несладкой выпечки вы найдете в материале «Когда с тестом на «ты», то и пирожки не проблема» в рубрике «География Приднестровской кухни». Традиционно в номере гороскоп.