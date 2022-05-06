У суботньому номері газети «Гомін» 7 травня ви зможете прочитати:

Спадкоємність переходу управління вишем

У Культурно-просвітницькому центрі імені рівноапостольних святих Кирила і Мефодія 28 квітня відбулися вибори ректора Придністровського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Новим керівником головного вишу республіки став доктор економічних наук, професор Владислав Володимирович Соколов.

Матеріал про цю подію – на стор 2.

Перспективи картингу Придністров’я

Розвиток масового спорту та пропаганда здорового способу життя є важливими пунктами Стратегії розвитку Придністров’я. За підтримки керівництва республіки швидкими темпами в містах і районах розвивається інфраструктура: реконструюють старі та зводять з нуля сучасні об’єкти для занять фізкультурою та спортом.

Про будівництво картодрому в Григоріопольському районі читайте на стор.2.

Робота вихователя – це щоденне свято

Працівники дошкільної галузі освіти наділені дивовижною можливістю розкривати таланти кожної дитини, пробуджувати в малятах допитливість і доброту, прищеплювати їм любов до рідної землі.

Як створює комфортні умови для своїх підопічних вихователька столичного ДУ №17, відмінник народної освіти, педагог 1-ї кваліфікаційної категорії, Анна Володимирівна Берлінська – на стор. 4.

На хвилях радіо Придністров’я

Сучасний інформаційний бум – результат праці багатьох поколінь учених, інженерів, техніків – усіх, кого доля поєднала з галуззю зв’язку.

Інтерв’ю головного редактора Радіо Придністров’я Юрієм Соловйовим до Дня радіо – на стор. 8.

Володимир Поята – чесність, щирість та любов придністровського краю

У когорті українських митців, які увійшли в нашу свідомість як представники літератури рідного краю, ім’я Володимира Пояти, поета, перекладача, посідає особливе місце. І справа не в тому, що його ім’я знає більшість філологів Придністров’я, а в тому, що його жага до життя, любов до людей та Батьківщини становлять кредо всього життя поета й є прикладом для кожного з нас.

Також на сторінках газети розміщено програму телепередач на наступний тиждень, гороскоп, розповіді про героїв і простих громадян Придністров’я, якими пишається наш народ.