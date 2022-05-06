Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 7 май, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Фиекаре епокэ аре ероий сэй. Яр Лемар Корзилов есте ероул тутурор тимпурилор. Думнялуй а фост ун екземплу демн де урмат: ши ка милитар, ши ка соц, ши ка пэринте. А едукат дой копий, а конструит о касэ, а сэдит о ливадэ. Деталий гэсиць ын артиколул «Ероул тимпурилор».

Елена Филозофенко дин орашул Тираспол а ынчепут сэ ле повестяскэ копиилор сэй деспре ветераний де рэзбой пе кынд ей авяу нич трей анишорь. Пентру прима датэ ау дескис ачастэ темэ ынтр-о зи де 9 май, кынд ау ешит ку тоций ла митингул дин чентрул орашулуй. Кынд с-ау апропият де Мемориалул Глорией, пичий ау ынтребат-о че се ынтымплэ ын жур ши че ынсемнэтате аре мовила де пэмынт, ла каре фокул арде вешник. Че ле-а рэспунс мэмика афлаць дин артиколул «Лэсаць сэ ардэ фокул вешник!»

Зиуа де 9 май а анулуй 1945 а фост аштептатэ де лумя ынтрягэ.

Ау рэмас сэ мэртурисяскэ деспре неказуриле рэспындите де пажура рэзбоюлуй ачей, девениць матурь атунч ынтр-о ноапте, ынтр-о зи. Ала Гуменко дин сатул Михайловка, районул Рыбница, ышь аминтеште де вяца мамей сале, Валентина Гилка, копил ал рэзбоюлуй. Деталий гэсиць ын артиколул «Меморие трансмисэ прин ӂенераций».

Ын фиекаре ан, ын ажунул зилей де 9 май, дубэсэрянка Светлана Агаркова арборязэ ын ограда ей, пе страда Пэчий, драпелул рошу ал Викторией, пентру кэ ачастэ зи а фост ши рэмыне чя май импортантэ сэрбэтоаре дин фамилия лор — а ветеранулуй МРпАП Владимир Архипович Толмачов, партичипант ла асалтаря Берлинулуй. Деталий гэсиць ын артиколул «О сэ трансмит ачастэ аминтире непоцилор мей!».