У суботньому номері газети «Гомін» 16 квітня ви зможете прочитати:

Світла пам’ять про вас – в наших серцях

Напередодні 77-річчя Великої Перемоги радянського народу над німецько-фашистськими загарбниками придністровські школярі взяли участь у почесному міжнародному конкурсі.

Управління молодіжної політики Міністерства просвіти ПМР оголосило проведення з 1 березня до 25 квітня Республіканського конкурсу творчих медіаробіт «Вехи памяти и славы» у номінаціях «Краща стаття про Перемогу» і «Кращий сюжет про Перемогу». Пропонуємо вашій увазі творчі роботи учнів, які пишаються подвигом радянського народу, гордяться мужністю своїх рідних, справжніх патріотів своєї Батьківщини.

Детальніше – на стор. 7.

Лісовій галузі не обійтися без держпідтримки

Ліс – природний ресурс, який хоч і здатен поновлюватися, все ж таки вимагає до себе дбайливого ставлення. Тому постійно перебуває в центрі уваги як керівництва республіки, так і соціуму. Нещодавно про стан лісового фонду та перспективи розвитку галузі дискутували члени Громадської ради, що діє при державній адміністрації Кам’янського району.

Як навчити дітей дбайливому ставленню до природи, як використовувати вторинну сировину – читайте на стор. 5.

Рецепт смачної паски

Незабаром за християнською традицією ми відзначатимемо Великдень – чудо Воскресіння Христа або Пасху. На Великдень закінчується Великий піст, найбільш тривалий та суворий піст року: він триває 48 днів. Нині він почався 7 березня, а закінчиться 23 квітня. На Великдень за традицією люди відвідують церкву, освячують там паски, воду, продукти, крашанки. Паски випікають за 3-4 дні до свята. Ми пропонуємо рецепти пасок, які довго не втрачатимуть своєї свіжості.

Як господині готуються до випікання святкового тіста та цікаві рецепти Великодніх пасок – на стор. 12.

Також у цьому випуску ви знайдете програму телевізійних передач на тиждень, розгадаєте Великодню головоломку «Знайди слова», поміркуєте над кросвордом та дізнаєтесь, що віщують вам зірки наступного тижня.