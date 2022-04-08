У суботньому номері газети «Гомін» 9 квітня ви зможете прочитати:

Спортивна гордість республіки

Дебют команди «Тирас», заявленої для участі в дивізіоні «Б» першості Молдавії з футболу, відбувся в 1996 році. Перед початком другого туру генеральним спонсором команди стала фірма «Шериф». 4 квітня 1997-го був створений спортивний клуб з однойменною назвою, який очолив президент фірми Віктор Гушан.

Матеріал до 25-річчя футбольного клубу «Шериф» опубліковано на стор. 7.

Микола СКЛІФОСОВСЬКИЙ – новатор і геній світової медицини

Однією з найважливіших заслуг нашого земляка, уродженця Дубоссарського району, професора медицини Скліфосовського вважається запровадження в хірургічну практику антисептики – активного знезараження за допомогою хімічних засобів.

Як йшов до успіху Микола Васильович Скліфосовський, чим прославився на весь світ, читайте на стор. 6.

Туристичний портал Придністров’я запрошує

Маєте палке бажання більше дізнатися про Придністровську Молдавську Республіку (ПМР) й при цьому гарно відпочити, але не знаєте, куди поїхати та що подивитися? Туристичний портал Придністров’я ознайомить вас з визначними пам’ятками.

Познайомитися з цікавими пам’ятками нашої республіки можна на стор. 12.

Також у цьому випуску ви знайдете програму телевізійних передач на тиждень, поради садоводам-городникам, подумаєте над кросвордом та дізнаєтесь про свою долю з нового гороскопу.