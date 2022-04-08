Анонс газеты «Приднестровье» на 9 апреля

Весна… Время цветущих деревьев, солнечного света, полевых работ и, конечно, всеми любимых праздников. Готовится к ним и наша республика.

На страницах субботней толстушки читатели вместе с автором материала «Сейчас самое время. Весна» смогут погулять по весенней столице. Заглянуть на набережную, понаблюдать за парочкой влюбленных, сыграть партию с шахматистами-любителями, накормить бездомного котенка. И полюбоваться тем, как лучи солнца мелькают в ветках цветущих деревьев.

В Приднестровском госуниверситете продолжается капремонт. Главный научно-образовательный центр страны станет ещё более востребованным. О преобразованиях, о новых реалиях, о ремонте – в публикации «От избы-читальни до Квантума».

«Сколько таких женщин, как Мария Андреевна, встречалось на моем жизненном пути! Все они были чем-то похожи: добрые, любящие, мудрые, бескорыстные… Своим поведением и поступками они сумели воспитать у меня и братьев, будущих мужчин, чувство уважения и любви к женщине, помогли осознать её назначение в жизни как самого главного человека на земле», — пишет в очерке «Дальняя родственница» Александр Добров.

Сделать пасхальные праздники ярким воспоминанием своих детей в их взрослом будущем — непросто. Как и соблюсти все таинства Пасхи и тем самым иметь шанс прикоснуться к важному, к самой вечности, быть может… Своими воспоминаниями об этом празднике из детства делится корреспондент газеты в материале «Так и было…».

Весеннее настроение дополнит литературная страница газеты. Авторы тонко чувствуют приход тепла, и поэтическое чутье подсказывает им, что «Апрель стучится в двери».

Весной как никогда хочется преображения и перемен. На женской страничке «Дамский клуб» читательниц пригласят к разговору о женских путешествиях, занятии для души и, конечно, о красоте. Все это вы найдете в материале под названием «Три шага».

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». В субботнем номере люди благодарят сотрудников Тираспольских РЭС за оперативную и слаженную работу, интересуются, где найти бесплатного офтальмолога, вносят свои предложения по благоустройства дендрария, организации работы различных учреждений, а также в подрубрике «Нам отвечают» озвучены ответы на заданные ранее вопросы.

Какие растения плохо влияют друг на друга, и рядом их лучше не сажать? Как вырастить хороший урожай картофеля? Ответы на эти вопросы — в рубрике «Полезные советы дачникам».

Традиционно в номере: история каждого дня, гороскоп на предстоящую неделю.