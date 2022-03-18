Анонс газеты «Приднестровье» на 19 марта

Ежегодно в третье воскресенье марта в республике отмечают День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Чем живет сегодня эта сфера, читайте в субботнем «Приднестровье» в материале «В круглосуточном режиме». Также журналисты главного печатного издания республики в свежем номере расскажут о проблемах дня сегодняшнего, о жизни приднестровцев в 2017 году и многом другом.

В Послании органам власти и управления Президент Вадим Красносельский обозначил основные задачи, стоящие перед министерствами и ведомствами на современном этапе развития нашей республики. Были в Послании и слова, обращённые к министерству сельского хозяйства и природных ресурсов. О том, как претворяются поставленные Президентом задачи в жизнь, поведает руководитель этого ведомства Александр Розенберг.

О перипетиях 2017 года — в очередном выпуске рубрики «Это наша с тобой биография». Среди ярких событий – открытие Суворовского училища, запуск акции «Покупай приднестровское!» и победа «Шерифа» над «Локомотивом».

Вышел второй выпуск страницы «Мои года – мое богатство», предназначенный для читателей «серебряного возраста». Полезно будет прочитать статью о том, где и кем может сегодня продолжить трудовую деятельность пенсионер. Поучительна и житейская история «Золотая цепочка». Редакция надеется, что следующий выпуск страницы будет еще интересней, ждем интересных тем, как договаривались раньше, от самого читателя.

Как часто мы без повода, планирования и тщательной подготовки проводим время вместе с семьей? Например, выбираемся с детьми в лес или на берег реки. Хотя бы на несколько часов. Ответ, думаю, никого не удивит: редко, а иногда и очень редко. И не потому, что нет времени, при желании – оно всегда найдется. Причина в другом: организация семейного отдыха у многих ассоциируется со стихийным бедствием. Как избежать этого и получать удовольствие от совместного времяпрепровождения — в зарисовке «Отдых в радость, а в тягость».

В обзоре самых интересных мнений в приднестровских социальных сетях читайте о прошедшей на прошлой неделе «соляной лихорадке».

Традиционно в номере гороскоп, истории одного дня.