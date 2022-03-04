У суботньому номері газети «Гомін» 5 березня ви зможете прочитати:

Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає

Республіканський ботанічний сад – особливе місце, в якому зібрано унікальну колекцію рослин: 730 різновидів багатолітніх деревно-чагарникових порід, 77 – однолітніх, а також майже 800 трав’янистих різновидів, серед яких пряно-смакові, лікарські та рослини з Червоної книги.

Як зустрічає весну Придністровський ботанічний сад – читайте на стор. 6.

Унікальна виставка на честь золотого ювілею

У Придністровському державному художньому музеї з 1 березня відкрита ювілейна виставка «Камертон мистецтва». Експозиція присвячена 50-річчю з Дня заснування культурної установи та відображає головні напрямки музейної роботи – відбирати, зберігати й популяризувати найкращі твори образотворчого мистецтва.

Побувати у виставкових залах музею ви можете, зазирнувши на 7 стор.

Людина-легенда народної освіти

Сьогодні, 5 березня, свій 90-річний ювілей відзначає найстаріший педагог республіки Володимир Сергійович Веснін – дивовижна й різнобічна людина, учитель з великої літери, талановитий керівник і управлінець. Йому присвячений цей нарис.

Докладніше – на стор. 8.

Почекайте, вареники, прийде на вас Масниця!

Масляна або Масниця — веселе і смачне народне свято закінчення зими та початку весни, відоме майже всім європейським народам, тільки з різними назвами. Цього року Масляний тиждень відзначається з 28 лютого по 6 березня включно.

Про походження свята, про те, як його відзначали, які страви готували, яким прикметам вірили, а також рецепт вареників-смажеників – читайте на стор. 12.

Також у новому номері газети ви прочитаєте цікаві матеріали про людей нашої республіки, дізнаєтесь про головні події, що відбуваються в нашій державі. Знайдете програму телепередач на наступний тиждень, довідаєтеся, якої погоди очікувати наступні сім днів, порадієте своїй долі, переглянувши гороскоп.