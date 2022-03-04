Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 5 мартие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Примеле зиле але луний мартие сынт нумите «зилеле бабей» ын крединца популарэ. Обичеюл кэ ынтре 1 – 14 мартие Баба Докия ышь скутурэ кожоачеле ыл куноск тоць.

Се спуне кэ, дакэ афарэ есте фриг ши ынтунекат, вом авя ун ан май прост, дар дакэ ын зилеле ачестя есте калд ши соаре, вом авя ун ан минунат. Де фапт, сынт зиле скимбэтоаре, унеле фиинд пря кэлдуроасе, яр алтеле пря рэкороасе. Ан де ан сэрбэторим тречеря де ла ярнэ ла варэ.

Ын артиколул «Ла уша примэверий» вець афла май мулте деталий интересанте.

Николай Феч, кореспондентул зиарулуй «Приднестровье», аутор а мий де скице, репортаже, повестирь ши фотографий, менционат ку медалия «Пентру дистинкцие ын мункэ», инсигна «Пентру мерите фацэ де сочиетате», дипломе ши скрисорь де гратитудине, речент а фост нумит «Журналист ал анулуй 2021». Атыт колеӂий, кыт ши чититорий зиарулуй ау екскламат унаним: «Ун премиу меритат дин плин». Ын артиколул «О викторие меритатэ дин плин!» вець афла май мулте деталий.

Скриу ши мэ букур… Е ынтр-адевэр «миоритик колцул ностру де глие» — Нистрения, фииндкэ родеште адевэрате таленте литераре.

Ятэ ынкэ ун фиричел фраӂед де прин вэиле слобозиене ку нумеле Мариана Кафтя, каре апаре ын литература Нистренией ку ун суфлет че шоптеште синчеритатя Кувынтулуй. Е о тынэрэ поетэ, ынрудитэ дин копилэрие ку поезия, кынд а речитат версурь проприй ла о сератэ литерарэ ымпреунэ ку скрииторий ын сатул Делакэу, районул Григориопол. Ми с-а пэрут атунч ка ун фиричел де ярбэ, благословит ын диминяца ку роуэ, дар май атрасем атенция ши ла тоналитатя експресивитэций де декламаре…Ын артиколул «Пе-ун миоритик колц де глие…» вець афла май мулте деталий.

Абсолвенций класелор а ноуа ышь пот континуа студииле медий комплете ла Колеӂиул аграр-економик дин сатул Гыска, ла спечиалитэциле: економие ши евиденцэ контабилэ; системе информационале ши програмаре; релаций патримониале фунчиаре. Институция де ынвэцэмынт оферэ локурь буӂетаре ши кэмин ла секция де зи, прин контракт — дориторилор де а студия прин кореспонденцэ. Ын анул 2019 институция девине филиалэ а УСН «Т.Шевченко», яр абсолвенций ау тоате шанселе де а девени, пе виитор, студенць ай университэций дин Тираспол. Ын артиколул «Вииторул соличитэ професий ной» вець афла май мулте деталий