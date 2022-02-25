У суботньому номері газети «Гомін» 16 лютого ви зможете прочитати:

Захисники Вітчизни – Придністров’я вірні сини!

Попри зміну часів і політичних систем день 23 лютого, як і десятиліття тому, асоціюється насамперед з мужністю та стійкістю людського характеру, силою духу та відданістю Батьківщині. У всіх містах Придністров’я відзначили День захисника Вітчизни.

Кругообіг добра

Стрітення Господнє – одне з найважливіших православних свят. Для віруючих воно сповнене глибокого символізму.

Нові досягнення в чемпіонаті Молдавії з дзюдо

Спортсмен спеціальної моторизованої військової частини МВС ПМР Максим Василатій став призером чемпіонату Молдавії з дзюдо U-21. Загалом у змаганнях, що відбулися в Кишиневі, взяли участь понад 300 борців.

Осередок краси, духовності й наснаги

Придністровському державному художньому музею виповнюється 50 років. Від місцевої галереї до джерела, звідки поширюється естетичне і художнє виховання поколінь – таким був шлях становлення цієї установи.