У суботньому номері газети «Гомін» 05 лютого ви зможете прочитати:

Ентузіасти, творці, патріоти

Наприкінці 1991 року група кам’янчан-ентузіастів узялася за створення районної телестудії. Очолив її Семен Слободянський. Наталія Чебаненко та Микола Стасішен збирали інформацію та створювали телесюжети. Юрій Заінчковський, маючи у своєму розпорядженні лише два побутових відеомагнітофони та пару телевізорів, забезпечував усю технічну складову процесу. Іван Баранюк відповідав за трансляцію новин. У січні 1992-го колектив телестудії вийшов у ефір.

Про літописців війни та миру на Кам’янщині йдеться на стор. 4.

У центрі уваги – репродуктивне здоров’я

Демографічна ситуація – один із найважливіших чинників життєздатності країни – постійно перебуває в центрі уваги керівництва нашої республіки. На рівні державної політики реалізується комплекс заходів, спрямованих на стимулювання народжуваності, підтримку материнства й дитинства, надання адресної соціальної допомоги молодим і багатодітним сім’ям.

Яка просвітницька робота в цьому напрямі розгортається не тільки в засобах масової інформації, а і в освітніх закладах м. Кам’янка, можна прочитати на стор. 7.

Після хліба найважливіше для народу – школа

Будь-яке суспільство починається зі шкільної лави. Звеличується школа – розвивається держава. Наша школа розташована в центрі села, вона є не тільки обличчям, а й його душею, началом начал: духовним і культурним осередком, центром життя всіх хуторян, де зберігаються і розвиваються місцеві традиції й цінності.

Матеріал до 125-річчя Ближньохуторської середньої школи читайте на стор. 8.

А ще в суботньому випуску можна познайомитися з програмою телепередач та прогнозом погоди на наступний тиждень, довідатися про свою долю з гороскопу, а також прочитати цікаві статті про життя людей нашої республіки, про ювілеї, і просто побачити знайомі обличчя на фотографіях.