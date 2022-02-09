Неравнодушие молодых

Сетования некоторых пессимистов о том, что «молодежь уже не та», нередко сводится к банальному брюзжанию, которое можно отнести к чертам характера таких людей. Жизнь же подтверждает: молодежь у нас хорошая, активная, неравнодушная. Чтобы убедиться в этом, нужно почитать статьи, опубликованные в республиканских газетах в рамках прошедшего Года молодежи.

Активисты молодежного движения «Волонтеры Победы» побывали в гостях у участника Великой Отечественной войны Владимира Громова, сообщает газета «Приднестровье» в статье «Подвиг бессмертен». В дар ветерану вручили книгу «Лица Победы».

В офисе республиканской партии «Обновление» прошло чествование участников волонтерского движения «Мы рядом!». Об этом рассказывается в статье под названием «Опыт неравнодушных». Публикация о молодых людях, которые, не считаясь со временем и трудностями, оказывали помощь приднестровцам, остро нуждающимся в ней в период пандемии коронавируса.

В конце прошлого года сформированный в июле 2021-го 4-й созыв молодежного парламента отчитался о проведенной работе. О том, что удалось сделать молодым общественным парламентариям можно почитать на страницах газеты «Приднестровье» в материале, который так и называется «Молодежный парламент».

Система дуального образования внедрена в республике более трех лет назад. С тех пор этот метод подготовки кадров рабочих специальностей зарекомендовал себя. Об этом, в частности, свидетельствует пример Тираспольского завода «Электромаш». О положительном опыте заводчан можно узнать из статьи газеты «Гомин» под заголовком «Спецов по осени считают».

В настоящее время особым спросом на рынке труда пользуются специалисты рабочих специальностей. Для восполнения их дефицита в республике запустили программу дуального образования. Она способствуют подготовке молодых специалистов, готовых к практической работе. Это результат объединения усилий учебных заведений и производственников. Материал газеты «Гомин» под заголовком «День открытых дверей и дуальное обучение» информирует читателей об инициативе ТПП ПМР, направленной на подготовку специалистов по новой для нашей страны специальности «Мехатроник».

Материалы о реализации республиканского проекта по подготовке специалистов рабочих специальностей по системе дуального образования были представлены в ходе прошедшей в Тирасполе выставки-ярмарки «Покупай приднестровское!». Их представили три ведущих техникума Приднестровья в специально открытом для этого павильоне. Подробности читайте в публикации под названием «Дуальное образование как основа подготовки рабочих кадров».

Особую отдачу метод дуального обучения дает в сельскохозяйственной сфере, где востребованы грамотные специалисты, умеющие работать на современных механизмах. Очерк газеты «Гомин» о молодом агрономе ООО «Экспедиция Агро» Михаиле Сорочане называется «Ему часто снится поле». Михаил один из тех молодых людей, которые твердо решили остаться в республике, и связать свою жизнь с сельским хозяйством, обеспечивать продовольственную безопасность республики.

В самый жесткий карантин, вызванный заболеваемостью коронавирусом, молодая рыбничанка Оксаны Зумбрян «открыла» в себе способность плетения гамаков и палаток стилем макраме. Это стало ее любимым занятием. О человеческом потенциале, который нередко раскрывается в сложных жизненных обстоятельствах, рассказывает статья «Между благословением и проклятием», опубликованная на страницах газеты «Адевэрул Нистрян».

«Удача сопутствует дома» – лучше заголовка для публикации о нашем молодом земляке Владиславе Нистряну, который испытывал судьбу на чужбине, не придумаешь. Он, как и многие его сверстники, уезжал за границу на заработки, но только вернувшись домой, понял, что его место рядом с семьей. Владислав устроился на работу в милицию, и теперь, как и другие его молодые коллеги, охраняет общественный порядок.

В традиционной рубрике газеты «Адевэрул Нистрян» «Коротко о главном» рассказывается о ходе акции «Братья наши меньшие» в поддержку животных, обитающих в приютах. В числе ее инициаторов – столичный центр молодежи, а среди участников – студенты различных учебных заведений.

«Ради других людей». Так называется опубликованный на страницах «Адевэрул Нистрян» очерк, в котором читателям рассказывают о студентке медицинского факультета ПГУ Анастасии Семко из Первомайска. Свой первый заработок она получила благодаря хобби – фотографии.