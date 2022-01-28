У суботньому номері газети «Гомін» 29 січня ви зможете прочитати:

Екологія та виховання

Ставлення до навколишньої природи, як і до всього в житті, формується в людини на початку її життєвого шляху.

Про те, як навчити дитину любити природу, правильно і дбайливо ставитися до її складових, ми поговорили з керівником екологічного штабу МОЗ «Рибницька російська середня загальноосвітня школа № 6 з ліцейськими класами», вчителькою географії вищої кваліфікаційної категорії Елеонорою Савченко, а ви можете прочитати на стор. 4.

УЧИТЕЛЬ – це приємна місія

У Придністров’ї з 14 січня 2022 року новий міністр просвіти. Ним стала Світлана Іванишина, директор (віднині вже екс) Бендерського теоретичного ліцею ім. Л. С. Берга. Таке кадрове рішення прийняв Президент ПМР Вадим Красносельський, яке оформив 12 січня своїм указом. Для того, щоб ми могли уявити, що принесе республіці цей хід Глави держави, необхідно дізнатися, хто ж вона така – Світлана Миколаївна Іванишина.

Матеріал про Світлану Іванишину читайте на стор. 6.

Моя сім’я – моє багатство

У неділю 30 січня, наші постійні передплатники та читачі, подружня пара Стратон із Рибниці відзначає 56-річчя спільного життя. Від щирого серця вітаємо Клавдію Василівну та Анатолія Васильовича з цією датою й бажаємо їм подальшого сімейного добробуту і міцного здоров’я.

Історія пари почалася в далекому 1966 році, коли молоді поставили свої підписи в записі актів про укладення шлюбу. Пролетіли роки, життя довело, що це рішення було правильним. У Клавдії й Анатолія народилися і подорослішали діти, з’явилися онуки та правнуки, а вони так і йдуть по життю разом – пліч-о-пліч, серцем до серця.

Як складалося життя цих чудових людей – розповідь на стор. 7.

Рукоділля – це магія, коли з нічого виникає краса

«Уся радість життя у творчості. Хто відчув її насолоду, для того всі інші задоволення меркнуть», – говорив письменник і лікар Антон Чехов. Його переконання поділяють учасниці виставки «Колоритна майстерність», що відкрилася 21 січня в картинній галереї Тирасполя на набережній Дністра.

Познайомитися з талановитими майстринями, авторами робіт можна на стор. 8