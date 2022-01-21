У суботньому номері газети «Гомін» 22 січня ви зможете прочитати:

Розвиваємо свою дитину і робимо її щасливою

Зазвичай батьки прагнуть, щоб їхня дитина була розвинутою, розумною, здоровою і щасливою. Проте розуміння, як цього досягти, в кожного різне, своє. Нема єдиного способу ідеального батьківства, та є багато шляхів бути хорошими мамою і татом своїм дітям.

Про десять базових принципів виховання дітей, які варто пам’ятати батькам, читайте на стор. 8. Вам буде цікаво.

Маланка у Воронкові

Маланка (Маланки, Щедрий вечір) – день у народному календарі східних слов’ян. Відзначають його і на придністровській землі, де люди різних культур живуть разом настільки дружно, що їхні народні звичаї змішалися й переплелися, а свята стали загальними.

Як гуляли на Маланку в селах Рибницького району читайте на стор.1.

Визнання на міжнародному рівні

Кам’янська спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву, яка шостий десяток років продуктивно популяризує фізкультуру і спорт, здобула визнання не лише в Придністров’ї, а й на міжнародному рівні.

За які заслуги тренер Василь Іванович Лисий за підсумками 2021 року удостоєний Листа подяки Європейської федерації легкої атлетики та срібного нагрудного знака континентального форуму, можна довідатись, прочитавши матеріал на 6 стор.

Розколяда – завершення зимових свят

У всьому світі існує повір’я, що ніби той, хто забув звичаї своїх батьків, буде покараний людьми й Богом. Така людина мандруватиме, поневірятиметься світом, як блудний син, і ніде не знайде собі притулку та пристановища. Традиції, як неписані закони, народжуються разом із народом і передаються з покоління в покоління. Ми, живучи на придністровській землі, також не повинні їх забувати.

Прощання із зимовими святами (традиції українського народу) – на стор. 12.