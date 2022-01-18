Дерзновение молодого духа

Юношество, молодость – самое благодатное время для того, чтобы наметить жизненные цели и планы по их достижению. Это время, когда в основание будущего закладывается фундамент – получение образования, создание семьи, рождение детей. Достижение этого – дело не простое, зато преодоление трудностей дает уверенность в том, что «я все сумею, все смогу». Как это получается у молодого поколения, весь прошлый Год молодежи рассказывали корреспонденты республиканских газет, входящих в структуру государственного учреждения «Приднестровская газета».

Как пишет газета «Приднестровье», в ходе состоявшегося в Правительстве рабочего совещания его участники обсудили промежуточные итоги реализации проекта профессиональной подготовки учеников 9-11-х классов на базе организаций среднего профессионального образования. Подробней об этом можно узнать из статьи «Получить востребованную профессию».

О вкладе молодых приднестровцев в укрепление потенциала государства рассказывает материал под заголовком «Поколение будущего».

«Эта картина моя!» Этот «говорящий» заголовок предпослан газетному материалу, в котором читателей проинформировали: в рамках декады молодежи в Тираспольском межрегиональном университете открылась выставка молодого приднестровского художника Дениса Коробкина.

Юные таланты из Каменского района порадовали зрителей концертной программой «Шагает по планете молодость». Центральная площадь Каменки собрала на концерт не только горожан, но и жителей близлежащих сел. О праздничном настроении, навеянном искусством молодых, – в публикации под названием «Юность всегда впереди».

Вы можете себе представить двух молодых красивых сестер на ферме? Трудно? А так оно и есть: сестры-близняшки Галя и Валя Чёрных работают на животноводческой ферме ООО «Строенцы». Как они к этому пришли и чего уже достигли в труде рассказывается в материале «На работу, как на праздник: нас ждут!»

«Капля крови… Капля жизни…» Материал под этим заголовком повествует о благородном порыве молодых инспекторов ОГАИ УВД г. Бендеры. В преддверии дня памяти жертв ДТП они сдали кровь для людей, получивших травмы в авариях.

В прошлом году по инициативе главы государства подарочные наборы получали родители всех малышей, рожденных на территории Приднестровья, а также тех, кто появился на свет за пределами ПМР, но зарегистрирован в нашей республике. О том, что это значит для молодых родителей читайте в материале под заголовком «Каждому новому приднестровцу – по подарку!»

Секретами ведения необычного бизнеса со страниц газеты «Приднестровье» делится молодая тираспольчанка Анна Новицкая, руководитель туристического агентства «Поехали с нами». А главный из них кроется в названии статьи – «Работайте с душой, и все получится!»

В ПГУ прошел ежегодный интерактивный конкурс-представление национальных особенностей европейских стран. В роли организатора традиционно выступил объединенный студенческий совет общежитий. На исходе прошедшего года студенты презентовали три страны – Великобританию, Германию и Францию. О том, как это было написала газета «Гомин». Ее материал об этом событии носит название «Творческий фестиваль культур «Дружба народов».

О том, как взрослым понять подростков, разговаривающих на молодежном сленге, объясняет автор газеты «Гомин» в статье под заголовком «Молодежный сленг ХХІ столетия».

«Недобрая судьба ее не сломала». Материал под этим заголовком рассказывает об известной приднестровской параспортсменке Светлане Руссу, которая начала заниматься настольным теннисом с 13 лет. Сейчас она член клуба «Тирас-Ракета», а еще дипломированный бухгалтер.

ЦИК и ПГУ реализовали в прошлом году совместный проект «Мой голос важен для страны». Он повысил интерес молодых граждан республики к происходящим в ней общественно-политическим событиям и активизировал желание молодежи использовать свои идеи, знания и энергию на благо ПМР. Об этом написала газета «Гомин» в статье под названием «Активное участие молодежи в электоральных процессах».

Газета «Адевэрул Нистрян», как и их коллеги из «Приднестровья», написала о сестрах-близнецах Валентине и Галине Чёрных. Они работают доярками на животноводческой ферме ООО «Строенцы» Рыбницкого района. И при этом не только не стесняются этого, а гордятся. Поэтому и заголовок статьи о них звучит соответствующе: «Гордимся работой на ферме».

Материал, размещенный на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Молодые из Белой крепости», рассказывает о брате и сестре – Татьяне и Анатолии Белых. Они создают комфорт и отличное настроение не только себе, но и окружающим, в унисон создавая уличный декор – фигурки из дерева и бетона.

Молодёжные избирательные комиссии совместно с ЦИК республики организовали конкурс рисунков «Выборы глазами детей». Он прошел среди детей с ограниченными физическими возможности. О пути от задумки до ее реализации рассказывает статья газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Наше будущее в наших руках».