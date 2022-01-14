Анонс газеты «Приднестровье» на 15 января 2022 года

В субботнем номере газеты «Приднестровье» расскажем о том, как главный редактор встретился в Каменском санатории «Днестр» с отдыхающими и сотрудниками оздоровительного учреждения. То, что «Приднестровье» здесь знают, заметно сразу: свежие номера можно увидеть не только на столе главного врача, но и в регистратуре, и в фойе приемного отделения. Сам факт присутствия газеты в здравнице, понятно, не может не радовать главреда. А дальше были встречи и, соответственно, разговоры о газете и не только. Люди говорили о хорошем и о том, что бы хотели увидеть в печатном издании нового в наступившем году. Предложения читателей непременно в ближайшее время лягут в основу работы редакции.

«О личном и главном» рассказал «Парламентской газете» Президент ПМР Вадим Красносельский. Интервью с главой государства, которое предоставило газете «Приднестровье» общественно-политическое издание Федерального Собрания РФ, по договоренности с ее авторами публикуется с некоторым сокращением.

Торопливо собираясь на работу и выпивая на ходу кофе, стоя на троллейбусной обстановке, когда запаздывает твой маршрут, случайно встречаясь в магазине с бывшим коллегой, посещая тренажерный зал по нечетным дням, мы бесконечно проделываем череду привычных для нас действий и даже представить не можем, что что-то в нашей жизни пойдет не по плану. Впрочем, события последних лет, включая пандемию, показали, что даже самые традиционные моменты нашей жизни совершенно неожиданно могут перевернуться с ног на голову. Об этом газета и предлагает порассуждать с читателями в рубрике «Например». Первая тема – стихийные парковки в жилых зонах – не оставит равнодушным ни одного горожанина.

В музее истории приднестровской журналистики появились новые экспонаты. Пополнять коллекцию помогают читатели газеты «Приднестровье». В их числе и Татьяна Брониславовна Левыкина, которая решила поделиться частью своей истории. Что именно подарила читательница музею узнаете в материале «О чем рассказывают экспонаты».

На картинках милые зверята – мишки, зайчики, ежики… – все улыбаются, наряжают елку. Открытки с такими добрыми изображениями знакомы многим. Но кто же автор этих теплых сюжетов? Ответ — в статье «Волшебный мир художника Зарубина».

В постоянной рубрике «Личное отношение» вы найдете материал «Праздники прошли, и хорошо!» В нем – авторские размышления о том, почему же стоит радоваться началу трудовых будней, пришедшим на смену длинным новогодним каникулам.

Воспитатели детского сада рассказывают о казусах на утренниках. Об этом читайте в материале «Как в Дедушке Морозе дети узнали Зину».

Газета продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». В субботнем номере приднестровцы интересуются, как правильно утилизировать старую бытовую технику, что происходит с общественным транспортом, какие симптомы у «Омикрона», а также делятся своими предложениями и советами.

Традиционно в номере истории одного дня, календарь и гороскоп на 2022 год.