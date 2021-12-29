Молодая энергия и креатив

В Приднестровье завершается Год молодежи. Он был насыщен различного рода инициативами, мероприятиями, поступками, действиями молодых и энергичных людей. Тех, кому уже завтра, а то и сегодня, развивать и защищать республику. Все это пристально отслеживали корреспонденты республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета». Материалов на молодежную тему было много, о чем свидетельствуют и тематические обзоры, постоянно публикуемые на официальном сайте нашего учреждения. Но мы не ожидали, что их будет настолько много. А потому обзоры публикаций в рамках Года молодежи будут продолжены и в начале 2022-го.

В Тирасполе прошла очередная экологическая акция «Чистый берег Днестра», инициированная и организованная общественным экологическим движением «ЭкоПМР» и городским молодежным центром. О реализации инициативы рассказывает материал газеты «Приднестровье» под заголовком «Забота о чистоте планеты».

Евгений Назаренко – координатор представительства Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Приднестровье. В интервью с ним под заголовком «Волонтерство – для души» читателей газеты информируют о том, чем занимается движение, какие ставит цели и какое место каждый молодой приднестровец мог бы занять внутри него.

«Решила – и победила». Единственная в Дубоссарах молдавская школа №3 славится высокопрофессиональными педагогами. В их числе и молодой учитель начальных классов Ольга Плохотнюк. Она стала победителем республиканского конкурса на получение премии Президента ПМР в номинации «Лучший молодой учитель системы начального, основного, среднего общего образования».

Анонс фестиваля-конкурса молодежного театрального искусства «Путь к мечте» нашел свое место в материале «Приднестровья» «Хочешь стать актером? Пробуй!». Республиканский конкурс был объявлен в рамках плана проведения в ПМР Года молодежи. Участниками творческого состязания стали молодые люди от 14 до 35 лет, а также организации клубного типа, специализирующиеся на театральном искусстве.

Первые законодательные инициативы и участие в республиканских акциях обсудили на первом заседании члены президиума Молодежного парламента IV созыва. Что предлагают молодые дублеры нынешних народных избранников – в публикации под названием «Вклад в общее дело».

«Люди добрых дел». Так назван материал, рассказывающий о развитии волонтерской и добровольческой деятельности в Григориопольском районе.

По результатам летней сессии 2020-2021 годов во время видеоконференции попечительского совета определились стипендиаты мэра Москвы из Приднестровья. О том, кто оказался достоин материальной поддержки московского градоначальника и за что именно, можно узнать из публикации «Получили российскую стипендию».

В выставочном зале дома-музея Зелинского – необычная для этого культурного учреждения выставка. Она называется «Невеста октября». Свадебные украшения, выполненные в минималистическом стиле, представила дизайнер Ксения Фурман. О том, что увидели посетители необычной экспозиции рассказывается в статье под названием «Невеста октября» в Тирасполе».

Журналисты газеты «Гомин» в обозреваемый период большое внимание уделили прошедшей в Приднестровье декаде молодежи и студенчества. Материал «Время нового поколения» рассказал о ее старте в ПГУ.

В Бендерах в рамках декады прошел молодежный слет «Мир молодежи – мир возможностей». В роли организаторов выступила местная госадминистрация. О чем говорили и что делали в ходе слета рассказал корр. газеты в материале «Главное – креатив и желание действовать».

Еще одно мероприятие декады молодежи прошло под лозунгом «Делай то, что любишь, там, где ты есть». Это онлайн-марафон помощи молодым гражданам. Прошедшие вебинарии поднимали вопросы самореализации молодых людей в условиях нынешнего рынка труда. О поднятых представителями молодого и ищущего поколения проблемах – в публикации «Мечтайте, делайте то, что нравится больше всего».

Красноречивый заголовок «Молодость – это состояние души» как нельзя лучше соответствует содержанию публицистического материала о направлениях деятельности, в том числе добровольческой, молодежного крыла Каменского отделения Общеприднестровского народного форума.

О начале работы и планах IV созыва Молодежного парламента, члены которого инициируют изменения в законодательство, касающееся реализации государственной молодежной политики, можно узнать из статьи под названием «Развитие республики – в поле зрения молодежи».

Традиционна рубрика газеты «Адевэрул Нистрян» «Коротко о главном» на этот раз рассказала читателям об отзывчивости и неравнодушной гражданской позиции первокурсников ТЮИ. Они приняли участие в ставшей традиционной акции «Ветеранам – заботу и внимание».

В рамках Года молодежи в Бендерской средней школе №15 состоялась интеллектуальная игра «Я гражданин». Об участии в ней учеников старших классов можно узнать из газетной публикации под таким же названием – «Я гражданин». Главная идея игры – привитие молодежи активной гражданской позиции.

Любовь к музыке передалась от отца к сыну. О том, как молодой баянист Виталий Богатый из Суклеи идет по пути совершенствования профессионального мастерства, читайте в материале «Надеюсь оправдать ожидания отца».

В главном вузе республики стартовала Декада молодёжи и студенчества. В это время всегда проходит традиционное награждение самых активных в жизни вуза студентов, а также отличников учёбы. 28 студентам различных курсов и факультетов вручили сертификаты на получение президентской стипендии. Об этом сообщает материал «Будущее принадлежит им!»

«Хочу стать или еще не знаю кем стать?» Этот заголовок предпослан статье, информирующей читателей «АН» о запуске пилотного проекта получения специального профессионального образования дополнительно к среднему для учеников 9-11 классов.

Министерство образования России совместно с Россотрудничеством ежегодно предоставляет преподавателям и студентам ПГУ возможность проходить курсы повышения квалификации в университетах Российской Федерации. Как будут организованы курсы на этот раз – читайте в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «В тесной связи с российскими университетами».