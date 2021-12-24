Анонс газеты «Приднестровье» на 25 декабря

В субботнем номере главной газеты республики вместе продолжим готовиться к волшебному празднику ­– Новому году. Улицы, витрины магазинов уже украшены блестящей мишурой и яркими шарами, окна в домах светятся огнями. Хвойные деревья – в игрушках, а под ними скоро появятся подарки. Сейчас период предновогодья, а значит, подготовка к торжеству. Все необходимое для праздничного убранства жилища и торжественного наряда для елочки можно приобрести на ярмарках. Такие открыты во всех городах республики. Как на бендерском рынке проходят продажи, читайте в материале «Новогодний переполох».

Практически во всех квартирах и домах, особенно там, где есть дети, уже стоит нарядная елочка. А может и не одна. У кого-то она живая, ароматная, у других – искусственная, но всё равно красивая и пушистая. Потому что без елки Новый год не Новый год. Даже небольшая сосновая или еловая лапа создаст праздничную атмосферу. Кто еще не успел украсить новогоднее дерево, самое время это сделать. А как это делают другие, читайте в материале «Елка наряжается – праздник приближается».

Еще немного и новогодняя сказка постучится в каждый дом и закружит в веселом хороводе и взрослых, и детей. А чтобы вдруг не заскучать во время длительных каникул газета «Приднестровье» подготовила для маленьких читателей интересную и увлекательную программу. Из зарисовки «Здравствуй, праздник новогодний, праздник елки и зимы!» вы узнаете сколько лет Деду Морозу, как сделать снежинку из манки и клея, а еще поможете сказочным героям найти подарки и разгадаете новогодний кроссворд.

О том, что жизнь полна приятных сюрпризов узнали и герои заметки «Не было бы счастья, да несчастье помогло», которые в канун Нового года обрели наконец то, что так долго искали и ждали.

Помните, как в песне у Басты: «Наши дети будут лучше, чем мы»? Вот об одной такой героине из нового поколения вы прочтете в материале «Обучающие комиксы от Екатерины Кучер». Эта девушка увлекается написанием мини-сказок для детей, переводит на русский язык иностранные учебники по ветеринарии, участвует в театральной самодеятельности, обожает животных и даже занимается разведением собак. Мечтает построить частный университет. А сегодня ее учебные комиксы уже привлекают внимание педагогов. Об этом и поговорим в первую очередь.

Если окунуться в воспоминания о далеком прошлом, о детстве, то можно стать в разы лучше. Об этом автор рассказа «Прекрасное было время…» вспоминает яркие моменты из детской жизни за неделю до Нового года.

Если вы ещё не приобрели горящие путевки в Болгарию, присоединяйтесь к путешествию в «малую Софию». О том, что удалось обнаружить приднестровским собирателям фольклора, – в очерке «Парканы исторические и легендарные».

Существует пословица «Гусь свинье не товарищ». А волк – медведю? Об этом можно будет прочесть метафорический рассказ-зарисовку с колоритом севера Приднестровья под названием «Товарищи».

Традиционно гороскоп, магнитные бури января, истории одного дня, приметы самого первого месяца года.