У суботньому номері газети «Гомін» 11 грудня ви зможете прочитати:

«Барвінок» рибницький співає про Придністров’я – рідний край

Колектив самодіяльного народного ансамблю української пісні «Барвінок» Рибницького Палацу культури 28 років радує шанувальників своєю творчістю. Він згуртував ентузіастів, людей, закоханих в українську солов’їну пісню.

Про творчий шлях мистецького гурту читайте на 1 стор. Газети «Гомін».

Поклик предків – сімейна виноробня «Кисловъ»

На околиці Бендер, у селі Гиска, росте виноград, з якого в місцевій сімейній виноробні виготовляють вина під маркою «Кисловъ».

Довідатись про історію підприємства та його сьогодення ви зможете, прочитавши 7 стор.

Тут зібрався рід наш увесь

Грудень 1991 року – одна з важливих віх для ПМР. Саме в ту пору була створена перша національна організація республіканського масштабу – Спілка українців Придністров’я.

Як розвивався український рух в нашій країні, яких успіхів досягли українці за три десятиріччя та чим вони живуть нині – матеріал на стор. 8.

Традиційна їжа та харчування українців

Українська народна кухня – це така ж культурна спадщина українського народу, як мова, література, мистецтво, це неоціненний здобуток, який не слід забувати, яким можна й варто пишатися.

На стор. 9, що виходить під рубрикою «Джерело», ви дізнаєтесь про українські традиції у харчуванні, довідаєтесь як готують справжній український борщ, галушки, лемішку, куліш та інші цікаві страви, про які не знає нинішнє покоління.

Щасливий Новий рік або Як створити святковий настрій

Головні ялинки в Придністров’ї встановили, урочисто відкрили, гірлянди засяяли. А далі що? Розпочати новорічні приготування чи просто дочекатися приходу Нового року й подивитися цікаві фільми за чашкою чаю?

Розбавити життя яскравими фарбами, запросити друзів, створити гарний настрій собі та своїм близьким – поради на стор. 12.