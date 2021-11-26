Анонс газеты «Приднестровье» на 27 ноября

В свежем субботнем выпуске газеты «Приднестровья» мы, как и вся республика, поздравим самых дорогих женщин в нашей жизни. «Мама» — главное слово для каждого из нас, как и человек, который за ним стоит. От матери мы полностью зависим, будучи детьми, и к ней за советами приходим, когда вырастаем и наконец понимаем: мама была права. Связь между матерью и ребенком нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их объединяет. Неудивительно, что в мире появились свои, особые дни, посвященные мамам. Их проводят во всем мире: в разных странах для этого установлены разные даты. В нашей стране праздник отмечают в последнее воскресенье ноября.

О тех, кто нас всегда прощает. И за неосторожно брошенное слово, и за нашу невнимательность порой. Кто нас всегда оправдает, найдет миллион и одну причину, чтобы любить и гордиться, и ни одной причины, чтобы отвернуться. О тех, кто запрограммирован природой, Богом, Вселенной, чтобы любить, защищать и молиться за нас. О главных людях – о мамах – читайте в субботнем материале «О том, что можно любить до неба и обратно».

«Почему я так обеспокоена выдвижением сына на высокую должность? — спрашивает героиня очерка «Сердце матери». — Чему может научить человек, не понимающий, не чувствующий чужую боль? Чтобы людьми руководить, их надо любить и понимать»…

Об основных направлениях деятельности союза русских общин Приднестровья, условиях участия в интернет-викторине «Крым в истории русского мира», а такж­­е о сплоченном и дружном коллективе движения «Россияне» русской общины города Слободзеи и Слободзейского района узнаете на странице «Слова России».

Приднестровская земля полна тайн, а осень – неизъяснимой красоты. О том, что удалось обнаружить в ходе путешествия в села Ташлык, Михайловку и Рашков – в материале «Осенние впечатления».

Счастлив тот, кто не видел какого-нибудь старого хорошего фильма и наконец его посмотрел. Более того, есть фильмы, смысл которых понимаешь только по прошествии определенного времени. «Гараж» Рязанова как антиутопия, как предчувствие… Приятного просмотра вместе с газетой «Приднестровье».

Научиться «колдовать» мечтает практически каждый ребенок. А волшебная палочка уже много лет удерживает пальму первенства среди самых ожидаемых подарков на Новый год и день рождения у детей. Где раздобыть волшебную палочку мы не знаем, зато решили раскрыть секреты некоторых фокусов, а также рассказать об интересных фактах из жизни магов и волшебников. Об этом и не только читайте в материале «Открой дорогу чудесам».

Бендеры. 2018-й. Пристальное внимание к городу и событиям, происходившим здесь, было приковано буквально с начала года. «Бендерский стрелок» – в феврале, в апреле – попытка взорвать гранату на набережной, в начале мая – чудовищное убийство супругов Каменщик… В рубрике «История преступления» читайте материал пресс-службы МВД «Дело Казьмина».

А также традиционно магнитные бури, гороскоп, история одного дня и приметы декабря.