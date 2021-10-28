Подписка в храмовый праздник

Осенняя пора – время храмовых праздников. Дни рождения населенных пунктов Приднестровья превращаются в яркие, запоминающиеся праздники, с условием соблюдения карантинных требований. Большинство мероприятий проводятся на открытом воздухе, поэтому и вероятность заразиться минимальна. Храмы в селах и городах собирают в одном месте немало жителей для того, чтобы поговорить, поторговать, отметить лучших, подвести итоги, насладиться искусством самодеятельных и профессиональных артистов, в общем, как говорится, «себя показать и других посмотреть».

Показать на что способны республиканские газеты, что они собой представляют – эту задачу в ходе храмовых праздников решают сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Вместе с коллегами из региональных отделений ГУП «Почта Приднестровья» они проводят ставшие уже традиционными «Дни подписчика». Цель – расширить читательскую аудиторию республиканских газет, увеличить число их подписчиков.

Не стали в этом ряду исключением и храмовые праздники, состоявшиеся в Дубоссарах и с. Терновка Слободзейского района. Празднование Дня рождения Дубоссар посетил Президент республики Вадим Красносельский. В этот день здесь открыли парк энергетиков с футбольными и баскетбольными площадками, а также запустили сразу две локальные газовые котельные. На трех сценических площадках демонстрировали свое искусство как местные, так и приезжие артисты. Многих впечатлили экспонаты многочисленных выставок и продаж. Праздничному настроению способствовала солнечная погода. В такой атмосфере и подписка спорилась.

Сотрудники ГУ «Приднестровская газета» с удовольствием познакомились с почтенной семейной парой, давними поклонниками республиканских газет (на фото). Они читатели со стажем, выписывают как республиканские, так и местную газету. Говорят, что без печатного слова не представляли раньше и не представляют свою жизнь сейчас, газеты – их неизменные спутники. Более того, глава семейства постоянно дарит подписку на «Приднестровье» сестре, а «Адевэрул Нистрян» – зятю. Побольше бы таких подписчиков!

Не перевелись они и в Терновке, где на этой неделе также отмечали храмовый праздник. Торжественная часть дня рождения села прошла в обновленном Доме культуры, а неформальная – на сельских улицах. Составной частью храма стала традиционная акция «День подписчика». Результаты не заставили себя долго ждать – за время празднования в Дубоссарах и Терновке была оформлена подписка нескольких десятков экземпляров республиканских газет на будущий год.