   Новое поколение

Время неумолимо – проходят дни, месяцы и годы, поколения сменяют поколения. И каждое новое имеет свою, что называется, изюминку, присущую тем, кто родился и вырос в определенный исторический период. Но именно с молодыми большинство из тех, кому за… связывают надежду на улучшение жизни. И молодые как могут меняют ее, каждый день, каждый час. Как им это удается – в публикациях республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета».

Братья Олег и Александр Горшеневы получили грант ТПП по программе «Бизнес-наставничество-3. Старт для молодёжи». Они запустили первое в республике производство карбоновых велосипедов и их элементов. О старте молодых предпринимателей в бизнесе можно прочитать в публикации газеты «Приднестровье» «Карбон не подведет».

Молодая семья Капарис не побоялась окунуться в бушующие волны бизнес-моря, который начался… с ремонта собственной квартиры. Первой продукцией молодых предпринимателей стал декоративный кирпич. Что было дальше можно узнать из статьи под названием «От идеи до бизнеса один ремонт».

На столичной швейной фабрике «Одема» провели День открытых дверей для школьников, которые хотят продолжить образование по специальности «мехатроник». Что интересного они там увидели, читатели узнают из статьи «Профессия будущего, или «Приключения» мехатроника». Это еще один пример развития в Приднестровье системы дуального образования.

Молодая супружеская пара Максим и Анна Граур не из тех, кто течет по течению и довольствуется малым. Они решили начать собственное дело. Как у них это получается рассказывает корр. газеты «Приднестровье» в статье «Эксклюзив в стиле loft».

Нестандартное выступление Егора Баркарь на конкурсе художественного слова «LOGOS» в Дубоссарах вызвало немало споров. Первая книга «Жизнь изменившие» вызвала уже ажиотаж. Что же он за человек? Этим вопросам задался корр. «Приднестровья» и встретился с героем, чтобы поговорить о творчестве, поисках себя и жизни… в Китае. Подробности – в интервью в онлайн-формате под названием «Литература – проекция понимания мира».

Когда тебе слегка за 30 есть мечта… открыть собственный магазин изделий из кожи ни где-нибудь, а в самой Италии. Таков амбициозный план молодого предпринимателя из Дубоссар Сергея Блецы. О том, что он может сбыться, поверишь, если почитаешь материал о нем под названием «От эскиза до последнего стежка…».

«Когда дорога превращается в путь». Такой необычный заголовок автор газеты «Приднестровье» дал материалу, рассказывающему о популярной передаче Первого приднестровского телеканала «В путь» и его молодом ведущем Арсении Дикусаре.

В Тираспольском юридическом институте очередной выпуск курсантов. Дипломы получили 62 милиционера. В церемонии «последнего звонка» принял участие и поздравил состоявшихся стражей порядка с окончанием учебного заведения глава республики. Его напутственные слова – в материале газеты «Гомин» «На страже порядка: выпуск в ТЮИ МВД».

Зрелищными и масштабными являются проводимые в Приднестровье исторические реконструкции. К их организации привлекаются в том числе и молодежные организации. Очередная показательная реконструкция была приурочена ко дню начала ВОВ. В числе организаторов и на этот раз было несколько молодежных общественных объединений республики. И все это «Ради сбережения исторической памяти».

СПИД называли чумой 20-го века. В 21-м с ней научились бороться. Эта инфекционная болезнь поражает прежде всего молодых. Как напоминание о ней и ее жертвах в Покровском парке столицы был открыт новый арт-объект, посвященный памяти умерших от СПИДа. Одним из инициаторов его установки выступило молодежное НП «Альянс общественного здоровья». О пути от идеи до реализации – читайте в статье «ВИЧ-инфекция – глобальная проблема человечества».

Студенты – будущий интеллектуальный потенциал государства. Главная кузница профессиональных кадров для экономики Приднестровья – ПГУ. В ходе прошедшей здесь пресс-конференции были подведены предварительные итоги вступительной кампании в главном вузе республики. О них читатели «Гомина» могут узнать из газетной публикации под заголовком «Приумножается студенческая семья ПГУ».

Во все времена одной из самых трудноразрешимых дилемм был поиск ответа на вопрос: должны ли работать и зарабатывать дети? Очередное исследование этой темы – в материале газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Лето: пора отдыха или…». В нем рассказывается о предоставившейся прошедшим летом молодежи возможности заработать в нескольких сферах деятельности.

А вот другой корреспондент газеты считает, что «На первом месте отдых детей». В публикации речь идет о планируемой реконструкции детских оздоровительных лагерей «Юность» и «Лира». Их ремонт необходим для того, чтобы увеличить число отдыхающих детей.

Студенческая семья ПГУ постоянно обновляется. Выпускники уходят работать в различные сферы экономики республики, абитуриенты получают студенческие билеты. О тех, кто по итогам нынешней вступительной кампании пополнил разношерстную студенческую семью рассказывается в статье «Новое поколение студентов».

Уроженка Рыбницы Ольга Чубарь, руководитель и хореограф танцевального коллектива «Star Danse», вернулась на родину из США, чтобы привить приднестровской молодежи любовь к танцам. О ее успехах на этом поприще – в материале с красноречивым заголовком «Жизнь в ритме танца».