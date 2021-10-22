Анонс газеты «Приднестровье» на 23 октября

В субботнем номере главной газеты республики читатели смогут узнать о том, как в Москве прошел VII Всемирный конгресс соотечественников под названием «Россия и соотечественники в меняющемся мире», на котором побывала и делегация из Приднестровья.

Этому событию посвящено специально приложение Союза русских общин Приднестровья «Слова России», выходящее на страницах газеты. С докладом о взаимодействии Союза русских общин Приднестровья с Правительством Москвы выступила председатель Единой русской общины г. Тирасполя «Русский Дом» Галина Антюфеева. Кроме того, о перспективах молодежных проектов для соотечественников рассказала председатель ОО «Каменская русская община» Галина Черванчук.

В будущую среду в Терновке Слободзейского района – храмовый праздник, селу исполняется 225 лет! Один из его жителей, Алексей Федосеевич Гогой, с детства мечтал побывать в Москве и увидеть Красную площадь, Кремль, Мавзолей… Но случилось иначе.

Всю жизнь, начиная с рождения, с 1933 года и по сегодняшний день он прожил в родной Терновке, доме, который построил отец. Многое помнит Алексей Федосеевич Гогой из того, что связано с историей его села, и об этом он любит рассказывать родным. В разговоре с ним я уловил много полезного для себя и о сегодняшних добрых переменах в селе. Отремонтирована школа, детский сад и Дом культуры, многие тротуары заасфальтированы, благоустроены улицы, дворы … Ему 89, но душой он молод, еще и как молод.

В этом году исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда. Андрей Павленко рассказывает об участии в обороне северного города своего прадеда, стрелка-бомбардира Леонтия Павленко.

«Шериф» проиграл «Интеру» на «Сан-Сиро» со счетом 1:3. Неудача или достойный результат? Ответ на этот вопрос можно найти в аналитическом материале «Не все коту Масленица».

Тема Ханской Украины является одной из интересных полемичных для приднестровских исследователей. Она, безусловно, нуждается в популяризации и дискуссии в исторических кругах, считает автор очерка «Границы прошлого».

В субботнем «Личном отношении» автор Татьяна Астахова-Синхани порассуждает о том, почему мужчины в отличии от женщин могут позволить себе чаще думать о вечном, о смысле жизни, читать книги, философствовать, изучать глубоко важные для них вопросы. Рассуждать на тему теории струн и квантовой запутанности. Перечитывать в который раз книгу Пелевина «Чапаев и Пустота» и пересматривать любимые фильмы вроде «Хвост виляет собакой». Порассуждайте вместе с автором материала «Личное отношение к умным мужчинам», согласитесь или вступите в дискуссию.

Детские воспоминания – самые теплые, яркие и незабываемые. Благодаря им, мы без труда можем отправиться в страну детства, прогуляться по знакомым маршрутам, повстречаться с дорогими сердцу людьми, вновь и вновь пережить приятные моменты. Об этом и не только читайте в субботнем номере в публикации Инны Якименко «Ключи от детства».

Внештатный корресрондент газеты Владимир Денисенко написал рассказ для детей «Гриша». Свидетелем и участником этой истории он стал много лет назад.

Традиционно в номере гороскоп, истории одного дня.