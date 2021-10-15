Анонс газеты «Приднестровье»  на 16 октября

В свежем выпуске главная газета республики читателей ждет новая страничка «Слова России», которая несомненно будет интересна приднестровским россиянам, а также публикации на самые актуальные темы, посвященные истории и дню сегодняшнему нашей страны и ее замечательным труженикам.

18 октября в Приднестровье отметят День бухгалтера. О важности профессии, ее особенностях и не только в материале Инны Якименко «Повелители цифр, дебитов и кредитов», героем которого стал главный бухгалтер ЗАО ТВКЗ «КВИНТ» Василий Дмитриев.

Работа в условиях жесткой конкуренции с электронными СМИ на фоне накопившихся организационных вопросов… Сегодня приднестровская печать переживает непростые времена. Проблемам газетчиков был посвящен недавно прошедший круглый стол, по итогам которого создана рабочая группа и публикация «Задача – поддержать районную печать».

Союз русских общин Приднестровья начинает публиковать в газете материалы, представляющие, на наш взгляд, интерес для приднестровских россиян. Страничка под названием «Слова России» будет выходить до конца года в субботнем выпуске издания.

Проект «Это наша с тобой биография» продолжается обзором 2014 года. Ключевое событие – конечно, Евромайдан, а также его последующее влияние на ситуацию в Украине и Приднестровье. Референдум в Крыму, боевые действия на Донбассе, а также Олимпиада в Сочи также найдут свое место в обзоре новейшей истории.

В нашем историческом прошлом, как и в нашей природе, всё лаконично, емко. Любое событие, явление всегда на виду. Главное – уйти от шаблонов, не думать, что всё знаешь и видел. Маленькая территория не исключает больших открытий. О путешествии в заброшенный скальный монастырь села Роги – в глубоко символичном очерке Николая Феча «Простор открыт».

Историю о том, что за счастьем не обязательно ехать далеко, что оно может ждать тебя в твоём родном небольшом городке, читайте в материале Милы Ивановой под рубрикой «Дорога домой» — «Чего стоит Москва?»

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». Люди выражают благодарность врачам за их труд, депутатам – за оказанную помощь, делятся собственным видением решения насущных проблем. А в подрубрике «нам отвечают» компетентные органы дают ответы на заданные ранее вопросы.

Что главное для хозяек при приготовления блюда? Чтобы это было вкусно, полезно и доступно по цене. Самое время готовить перец, фаршированный капустой — очень вкусное, витаминное, ароматное блюдо, которое обойдётся хозяйкам всего в двадцать рублей: килограмм перца, кочан капусты и одна морковка. Рецепт – в субботнем номере газеты в материале «Ну и перчик – объеденье!»

Традиционно в выпуске: гороскоп, фотоконкурс «Молодые лица Приднестровья», истории одного дня.