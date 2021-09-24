У суботньому номері газети «Гомін» 25 вересня ви зможете прочитати:

«KEKS bakery» – мрія, мета, реалізація

У Тирасполі на вул. Луначарського, 24 (біля ТЦ «Фуршет») 12 вересня відкрилася нова і затишна кав’ярня – пекарня-кондитерська «KEKS bakery». Установа зустрічає своїх відвідувачів оновленим світлим простором із сучасним дизайном, смачними ароматними десертами й теплими напоями.

Чи знаєте ви свого дільничного?

У різні часи служба дільничних уповноважених (інспекторів) іменувалася по-різному, але поділ на обслуговувані ділянки зберігся до нинішніх часів. Цікаві й вимоги, які висувала, наприклад, государиня Катерина II до поліцейських: «Здоровий глузд, добра воля у виконанні дорученого, людинолюбство, вірність службі, старанність до загального добра, чесність і безкорисливість…»

Електронний журнал – черговий щабель цифровізації освіти

Учені переконані, що шкільний електронний журнал – не тільки сучасний, а також і найефективніший засіб управління освітнім процесом. У Росії перші електронні журнали з’явились у 2012 році. Тоді ж Міністерство освіти та науки РФ видало методичні рекомендації щодо впровадження систем ведення журналів успішності в електронному вигляді. У нас, у Придністров’ї, серйозно заговорили про електронні журнали в минулому році.

Раціон дитини восени

Збалансоване харчування особливо важливе восени. Овочі в раціоні повинні поєднуватися з м’ясними, молочними та борошняними виробами. Це необхідно для того, щоб організм, який розвивається, максимально засвоїв усі вітаміни. Крім того, різноманітність на столі – це запорука гарного апетиту та настрою вашої дитини.

Ровесник придністровської столиці

Столичний центральний ринок, попри свій поважний вік (а йому не багато не мало – 225 років), молодшає на очах і стає сучаснішим з року в рік.